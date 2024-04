Synode der Landeskirche Bischof Stäblein fordert Aufarbeitung der Corona-Pandemie

Für eine ehrliche Aufarbeitung der Corona-Pandemie hat sich der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, ausgesprochen. „Es geht als erstes um ehrliches Miteinander reden und sich zumuten, was in der Rückschau und für ein notwendiges ´lesson learned´ aufscheint", sagte der Bischof am Freitag vor der in Görlitz tagenden Landessynode. Dazu ins Gespräch zu kommen, sei Bedingung dafür, einander „wieder in den Blick zu bekommen.“