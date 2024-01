Wegen Bauernprotesten Lastwagen dürfen auch an diesem Sonntag in Brandenburg fahren

Brandenburg hebt für diesen Sonntag erneut das Fahrverbot für Lastwagen auf, damit die Versorgung mit wichtigen Waren wegen der Bauernproteste nicht ins Stocken kommt. „Hierdurch sollen durchgängige Lieferketten und damit die Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft sichergestellt werden“, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Auch das Land Berlin setzte das Lkw-Fahrverbot aus.

Am Montag wird wegen einer großen Demonstration in Berlin mit Verkehrsbehinderungen gerechnet. Neben Tausenden Landwirten wollen sich auch das Transportgewerbe und Handwerker beteiligen. Bereits vor einer Woche hatte das Verkehrsministerium in Potsdam wegen der Bauernproteste eine Ausnahmegenehmigung für Lkw-Fahrten am Sonntag erteilt. (dpa)