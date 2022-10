„Wir können nicht mehr“ Oberbürgermeister Kelch: Cottbus will keine Flüchtlinge mehr aufnehmen

Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) hat angekündigt, dass die Stadt in der Lausitz keine Flüchtlinge mehr aufnehmen wolle. „Wir können nicht mehr“, sagte Kelch am Dienstag laut Mitteilung. „Die Schulen und die Gesundheitsversorgung sind an der maximalen Kapazitätsgrenze und Signale der Unterstützung seitens des Landes und des Bundes haben wir bisher nicht erhalten.“ Die Stadt Cottbus habe bei der Aufnahme von Geflüchteten ihr Soll seit Jahren übererfüllt, erklärte der Verwaltungschef. Zahlen nannte er dazu zunächst nicht.

Kelch kritisierte eine ungleiche Verteilung der Flüchtlinge auf die Kommunen im Land. Weil anerkannte Asylbewerber ihren Wohnort innerhalb Brandenburgs frei wählen könnten, zögen diese häufig in die kreisfreien Städte. „Umso bitterer, dass es in Brandenburg noch immer Kommunen gibt, die ihrer Aufnahmepflicht in Größenordnungen von 400 bis 500 Personen nicht nachkommen“, kritisierte er.

Daher fordere die Stadt eine gleichmäßige Verteilung innerhalb Brandenburgs und Deutschlands sowie die Wiederherstellung der gleichmäßigen Verteilung innerhalb Europas, hieß es in der Mitteilung. Zudem müssten die Kosten der Kommunen zu 100 Prozent ausgeglichen werden. Außerdem forderte Kelch einen Flüchtlingsgipfel der Kommunen mit der Landesregierung. (dpa)

