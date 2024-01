Zahlreiche Glätte-Unfälle in Brandenburg Auto kollidiert auf der A10 mit Lastwagen – viele Fahrer zu schnell unterwegs

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen von der glatten Fahrbahn der Autobahn 10 abgekommen, in die Leitplanke gefahren und anschließend mit einem Lastwagen kollidiert. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost sagte, war das Fahrzeug zwischen Hellersdorf und Rüdersdorf in Richtung Dreieck Spreeau unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe belaufe sich auf etwa 7000 Euro. Angaben zu den Beteiligten konnte die Polizei nicht machen.

Die Polizeidirektion Süd verzeichnete ab Mitternacht bis zum Dienstagmorgen 36 witterungsbedingte Unfälle. Eine Polizeisprecherin appellierte an Autofahrer, ihre Geschwindigkeit witterungsbedingt anzupassen. Nicht allein die Glätte, sondern oft auch ein nicht an die Wetterverhältnisse angepasstes Fahren erhöht das Unfallrisiko. Die Polizeidirektion Süd ist zuständig für die Landkreise Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Elbe-Elster sowie Cottbus.

Auch im Tagesverlauf müssen sich die Menschen in Brandenburg auf glatte Straßen einstellen. Mit Temperaturen zwischen minus eins und minus fünf Grad startet der Tag frostig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf des Tages klettern die Temperaturen bis auf plus zwei Grad. In der Uckermark herrscht Dauerfrost bei etwa minus ein Grad. Ab Mittag kann es schneien - bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sind laut DWD möglich. Wegen überfrierender Nässe kann es den ganzen Tag über glatt werden.