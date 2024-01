Budget je nach Sozialindex So schneiden Potsdams Schulen ab

1500 Euro für das Humboldt-Gymnasium, 2000 Euro für die Regenbogenschule Fahrland, 3000 Euro für die Eisenhart-Schule und 3500 Euro für die Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule – vier Beispiele, wie das neue Schulbudget des Landes in Potsdam verteilt wird.

Kürzlich hat das brandenburgische Bildungsministerium bekanntgegeben, allen Schulen im Land ein Budget von 1,8 Millionen Euro zur freien Verfügung zu stellen, gestaffelt nach einem Sozialindex (PNN berichteten). Schulen in einem schwierigen sozialen Umfeld sollen dabei mehr Geld bekommen, um dem höheren Förderbedarf gegenüber anderen Schulen gerecht zu werden und soziale Unterschiede auszugleichen. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten geben einen Überblick, welche Potsdamer Schulen wie viel bekommen.

Der Sozialindex teilt die Schulen in vier Kategorien ein: Die erste umfasst die Schulen mit dem geringsten Förderbedarf, die vierte die mit dem höchsten. Schulen in der ersten Kategorie erhalten für das laufende Schuljahr ab Februar 1500 Euro, in der zweiten 2000 Euro, in der dritten 3000 und in der vierten 3500 Euro. Ab dem Schuljahr2024/25 bekommen die Schulen den doppelten Betrag.

Ermittelt wurden die Kategorien nach drei Kriterien: der Quote der Sozialhilfeempfänger im Stadtteil, in dem die Schülerinnen und Schüler wohnen, der Anteil der Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, und der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Nord-Süd-Gefälle sichtbar

23 Grundschulen und 18 weiterführende Schulen aus Potsdam finden sich in der Liste des Ministeriums. Dabei fällt auf, dass sich in der vierten Kategorie fast ausschließlich Schulen aus dem Potsdamer Süden befinden: bei den Grundschulen etwa die Grundschule Im Kirchsteigfeld, die Waldstadt-Grundschule, Weidenhof-Grundschule am Schlaatz oder die Grundschule am Humboldtring. Einzige Ausnahme von insgesamt sieben Grundschulen in der vierten Kategorie ist die Max-Dortu-Schule in der Innenstadt.

Ähnlich sieht es bei den weiterführenden Schulen aus: Hier befinden sich sechs Schulen in der vierten Kategorie, darunter etwa das Leibniz-Gymnasium am Stern, die Gesamtschule „Peter Joseph Lenné“ in Zentrum Ost, die Fontane-Oberschule in Waldstadt oder die Gesamtschule Am Schilfhof im Schlaatz. Einzige Ausnahme ist die Käthe-Kollwitz-Oberschule in der Brandenburger Vorstadt.

In den oberen Kategorien ist das Nord-Süd-Gefälle etwas weniger eindeutig: Von den vier Grundschulen, die sich in der ersten Kategorie befinden, sind zwei im Norden verortet (Grundschule Ludwig Renn in Eiche und Karl-Foerster-Schule in Bornstedt), zwei im Süden (Goethe-Grundschule in Babelsberg und Schule am Griebnitzsee).

Bei den weiterführenden Schulen sieht es ähnlich aus: Fünf Schulen fallen unter die erste Kategorie, drei davon liegen im Norden Potsdams (Sportschule Potsdam in Potsdam-West, Hannah-Arendt-Gymnasium in Potsdam-West, Gymnasium an der Pappelallee in Bornstedt), zwei im Süden (Humboldt-Gymnasium in der Teltower Vorstadt und Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg).

Dorothea Kerkow, Leiterin der Rosa-Luxemburg-Schule Potsdam, zeigte sich verhalten optimistisch über das Vorhaben des Ministeriums: „Natürlich freut sich erst mal jede Schule über mehr Geld, aber ob damit wirklich mehr Bildungs- und Chancengleichheit hergestellt wird, weiß ich noch nicht.“ Sie selbst würde das Geld gerne für Nachhilfeprojekte und andere Ganztagsangebote nutzen. Mit dem Budget können externe Expertinnen und Experten Projekte an den Schulen durchführen, Lehrkräfte hingegen dürfen davon nicht bezahlt werden.