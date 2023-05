Campus-Festival der Uni Potsdam Quiz, Escape-Game, Party

Kreative Workshops, Gewinnspiele, sportliche Schnupperkurse: Am 25. Mai wird die Wiese inmitten des Campus Am Neuen Palais erneut zum Campus Festival der Universität Potsdam. „Entdecken – Erleben – Entspannen“ lautet das Motto in diesem Jahr, das Programm richtet sich an alle Angehörigen der Universität, aber auch an interessierte Gäste. Ab 15 Uhr kann man sich an 31 Mitmach- und Informationsständen über die Aktivitäten der Universität informieren. Der Eintritt ist frei.

„Das Programm ist noch vielfältiger als im vergangenen Jahr“, sagt Projektleiter David Michel vom Hochschulsport Potsdam. „Es sind nicht nur die ‚alten Hasen‘ dabeigeblieben, sondern auch viele neue Initiativen dazugekommen.“ Sportlich aktiv kann man nicht nur beim Hochschulsport werden, sondern auch beim Spielen vom Escape-Game bis zum Wikingerschach. Auch ein Familienareal mit Hüpfburg, Malwand und Kinderkonzert soll es geben, ebenso wie Food Corner und buntes Bühnenprogramm. Mehr Informationen unter www.uni-potsdam.de (les)