Fahrrad-Kulturschock Mit der Kopenhagen-Brille unterwegs in Potsdam

Für Jakob Harteg ist das Fahrrad das wichtigste Fortbewegungsmittel in der Stadt. Der 28-jährige Däne radelt jeden Tag zur Arbeit, ist auch für Einkäufe oder in der Freizeit mit dem Rad unterwegs. Seit er vor ein paar Monaten von Kopenhagen nach Potsdam gezogen ist, fühlt er sich dabei permanent ausgebremst. Er ist nicht zum ersten Mal in Potsdam - 2017/18 lebte er schon einmal hier.

„Das Radfahren in Potsdam ist oft ein unsicheres Unterfangen“, schildert der angehende Klimaphysiker, der am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) den Master macht, seinen Eindruck. Während man sich in Kopenhagen als Radfahrer willkommen fühle und sich schnell durch die Stadt bewegen könne, gebe es in Potsdam „die ganze Zeit Unterbrechungen“. Da muss auf Trambahngleise geachtet werden, Seitenwechsel des Radweges, auf plötzliche endende Radwege oder -streifen, verschiedene Straßenbeläge, Kopfsteinpflaster, Streckenabschnitte, die man mit Fußgängern teilen muss, auf Bäume, Laternen oder andere Hindernisse: „In Potsdam Fahrrad zu fahren erfordert viel mehr Energie als in Kopenhagen“, bringt es Jakob Harteg auf den Punkt.

Auf seinem Weg von der Wohnung zum Institut auf dem Telegrafenberg passiert er die Innenstadt, durch Friedrich-Ebert-Straße, vorbei am Landtag, über die Lange Brücke und hoch zum Wissenschaftspark. Zwar gebe es in Potsdam Radwege - aber nur da, wo eben Platz war, sonst nicht, so sein Eindruck: „Die sind selten in der Stadtplanung mitgedacht.“

Abschnitte, in denen sich Fußgänger und Radfahrer denselben Platz teilen sollen, seien für beide Seiten „unbequem und gefährlich“, sagt Jakob Harteg. Beispiel Landtag, im Umfeld der Tram-Haltestelle: Dort sei eigentlich genug Platz für alle - aber weil eine klare Kennzeichnung für Radfahrer und Fußgänger fehle, komme es trotzdem zu Konflikten. Zumal sich beide Gruppen mitunter unterschiedlich bewegten: Da trifft die Touristin im Schlendermodus auf den Radfahrer, der schnell zur Arbeit will. „Da ist es nervig, langsamer fahren zu müssen“, sagt der junge Däne.

„Fahrradfahren kann schnell gehen, wenn es die richtige Infrastruktur dafür gibt“, weiß er aus Erfahrung. Und Potsdam hätte mit Investitionen in eine solche Infrastruktur etwas zu gewinnen: „Wenn Radfahren schneller geht als Autofahren, steigen auch mehr Leute um.“

Was Potsdam konkret machen könnte, um ein bisschen mehr wie Kopenhagen zu werden? Die schnellste und dabei vergleichsweise günstige Maßnahme wären farbige Markierungen auf der Fahrbahn von Radwegen oder -streifen insbesondere an Kreuzungen, denkt Jakob Harteg. In Dänemark sind die Radwege blau gefärbt.

„Farbe auf der Straße macht einen großen Unterschied“, sagt er. Es mache die Radfahrenden sichtbarer für Menschen im Auto. „Das gibt einem ein Gefühl von Sicherheit.“ In der Stadtpolitik gibt es aktuell einen Vorstoß in diese Richtung: Der Stadtverordnete Sascha Krämer (Sozial.Die Linke) fordert in einem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung, dass zur Erhöhung der Verkehrssicherheit „Abschnitte des Radwegenetzes“ farblich markiert werden sollen.

Auch klare Markierungen von Radstrecken wären dafür hilfreich, glaubt Jakobs Harteg. Und: Wenn Umbauarbeiten anstehen, müssten Radfahrer immer von Anfang an mitgedacht werden. Im Idealfall gäbe es eine leichte Höhendifferenz zwischen Fahrbahn und Radweg oder -streifen.

Unterschiede auch in der Radfahr-Etikette

Ernüchternd ist sein Blick zurück auf seinen ersten längeren Potsdam-Aufenthalt vor gut fünf Jahren: Seitdem habe sich zumindest auf den Strecken, die er zurücklegt, fahrradtechnisch nicht viel verbessert - mit Ausnahme der Stahnsdorfer Straße, die seit neuestem eine Fahrradstraße mit farbigen Markierungen ist. Außerdem sehe man jetzt deutlich mehr Menschen mit Lastenrädern in der Stadt, ist ihm aufgefallen. Für die Lastenräder seien allerdings viele Radwege zu schmal.

Mit seiner deutschen Frau hat er auch gewisse Unterschiede in der Radfahr-Etikette in beiden Ländern ausgemacht. In Dänemark bewegt man sich mit viel Rücksicht auf andere Radfahrende: Wer zum Beispiel anhalten will, signalisiere das vorher mittels einer gehobenen Hand. Auch vor dem Abbiegen werden Handzeichen gegeben. Außerdem halte man sich auf Radwegen grundsätzlich rechts, damit Menschen, die es eilig haben, vorbeifahren können.

Ein anderer Unterschied betrifft die Kreuzungen: Während in Deutschland die Radfahrer beim Abbiegen oft parallel zum Autoverkehr in einer Kurve über die Kreuzung geführt werden und sich dann zwischen Autos und Lkws in potenziell gefährlichen Situationen wiederfinden, werden in Dänemark die Straßen - ähnlich wie hierzulande bei den Fußgängern - nacheinander übers Eck gequert. Das sei weniger riskant, erklärt Jakob Harteg. Die Querungsstrecken seien zudem deutlich mit Farbe oder „Zebrastreifen“ markiert, außerdem die Ampeln entsprechend montiert, dass man als Radfahrer an Kreuzungen nirgends zurücksetzen muss, wie das in Potsdam mitunter der Fall ist.

Aber auch Kopenhagen sei in Sachen Fahrrad längst nicht perfekt, räumt Jakob Harteg ein und lacht: „Es gibt immer noch Probleme - wir sehnen uns nach Verhältnissen wie in Amsterdam.“

Und auch wenn er mit der Fahrradinfrastruktur in Potsdam unzufrieden, will er mit seiner Frau hierbleiben: „Ich bin nicht fürs Fahrradfahren hergekommen - aber werde auch nicht deswegen weggehen“, sagt er.