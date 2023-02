Filmkulisse Brandenburg Wenn die Stars in die Pampa kommen

Die Stars zieht es aufs Land. Mit 98 Filmproduktionen an 365 Tagen konnte Brandenburg im Jahr 2022 einen Rekord an Drehzeit verbuchen. Hollywood-Blockbuster wie „Die Tribute von Panem 4 – Das Lied von Vogel und Schlange“ gehörten ebenso zu den Drehs wie der neue Film „Der rote Himmel“ von Erfolgsregisseur Christian Petzold („Undine“), der mit seinem Werk zum sechsten Mal auf das Berliner Filmfestival eingeladen wurde.

Zwei Wettbewerbsbeiträge aus Brandenburg bei der Berlinale

Im Vorfeld der am Donnerstag startenden 73. Berlinale stellten Medienboard-Filmförderchefin Kirsten Niehuus und Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer am Montag die Filmfest-Hoffnungen des Landes sowie die Filmbilanz der Mark vor. Die Filmfördergesellschaft Medienboard Berlin-Brandenburg ist mit 14 geförderten Produktionen im offiziellen Programm vertreten.

Christian Petzolds Werk „Der rote Himmel“ feiert Uraufführung bei den diesjährigen Berliner Filmfestspielen. Auch wenn die Geschichte eigentlich an der Ostsee spielt, habe die Filmcrew in Brandenburg die besten Bedingungen vorgefunden, sagte Petzolds Produzent Anton Kaiser. Im Zossener Ortsteil Mellensee habe das Team ein altes Forsthaus gefunden, das weiß getüncht und mit Reet neu gedeckt zum Ferienhaus an der Ostsee wurde. „Sogar das Meeresrauschen gab es, die Straßengeräusche der nahen Bundesstraße“, witzelte er.

Petzolds Film ist ein Beziehungsdrama, bei dem vier junge Menschen wegen unkontrollierter Waldbrände in ihrem Ferienhaus an der Ostsee eingeschlossen werden. Von 33 Drehtagen verbrachte das Filmteam 20 in dem Forsthaus, sechs weitere habe es für ergänzende Dreharbeiten anderswo in Brandenburg die Zelte aufgeschlagen. „Brandenburgs Dreh-Locations sind universell“, lobte Kaiser. „Wir haben uns da sehr zu Hause gefühlt.“ Ein großer Vorteil sei die Nähe zur Metropole Berlin.

Berlnale-Informationen Der Kartenverkauf für die diesjährige Berlinale hat am Montag begonnen. Die Festivalleitung setzt auf einen Onlinekartenverkauf. Weitere Informationen gibt es unter www.berlinale.de. Verkaufsschalter, wo früher oft stundenlang Filmfans campierten, gibt es nicht mehr. Die Tickets sind in diesem Jahr etwas teurer. Vorstellungen kosten regulär 15 Euro, Vorführungen im Berlinale Palast 18 Euro. Günstigere Tickets gibt es etwa in der Jugendreihe Generation oder für den letzten Festivaltag. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Eröffnet wird die Berlinale am Donnerstag mit der Komödie „She Came to Me“ mit Peter Dinklage, Marisa Tomei und Anne Hathaway.

Auch der Berlinale-Film „Tár“ von Todd Field mit den Stars Cate Blanchett und Nina Hoss in den Hauptrollen sei vornehmlich in Brandenburg und Berlin entstanden, sagte X-Filme-Produzent Uwe Schott. So war das Orangerieschloss im Potsdamer Park Sanssouci ein Drehort. In dem Streifen geht es um eine Dirigentin, die sich in der von Männern dominierten Welt der klassischen Musikszene durchsetzt – und um Machtmissbrauch.

Schott erinnerte sich an erste Gespräche mit Regisseur Field. „Von Anfang an wollte er in Berlin und mit den Berliner Philharmonikern drehen“, sagte Schott. Schließlich nahm der Klangkörper aus der Hauptstadt nicht am Film teil – Field und Schott mussten auf die Dresdener Philharmoniker zurückgreifen. „Tár“ holte insbesondere dank der schauspielerischen Leistung von Hauptdarstellerin Blanchett bereits mehr als 50 Preise und gilt bei der diesjährigen Oscarverleihung als einer der heißesten Anwärter.

This image released by Focus Features shows Cate Blanchett in a scene from "Tár." (Focus Features via AP) © PICTURE ALLIANCE / ASSOCIATED PRESS / pa/Focus Features via AP

Niehuus: „Man kann in Brandenburg alles machen“

Aus Sicht der Filmbranche wird Brandenburg als Drehort und Kulisse für Filmproduktionen gefragt bleiben. „Die Zahl der Dreharbeiten wird in den nächsten Jahren in der Region mindestens gleich bleiben, wenn nicht sogar steigen“, sagte Niehuus. „Brandenburg und Berlin beflügeln sich gut als Filmstandort“, befand die Geschäftsführerin der Zwei-Länder-Filmförderung. Zur Kulisse Brandenburg sagte Niehuus: „Man kann hier alles machen.“ Nur bei Bergen und Meer hapere es ein bisschen. Brandenburg entwickele sich als Filmstandort zudem um einiges besser als Sachsen-Anhalt.

Claudia Roth will Filmförderung reformieren

Staatssekretär Fischer verwies auf Drehs in Regionen außerhalb der Babelsberger Studios oder berlinnaher Örtlichkeiten. Gedreht worden sei „in Ludwigsfelde ebenso wie in Rangsdorf, in Potsdam wie auch am Flughafen BER in Schönefeld. Das heißt: Von der Filmförderung profitierten die verschiedensten Regionen Brandenburgs“, so der Vertreter des Brandenburger Wirtschaftsministeriums. Er bekräftigte die Bedeutung der regionalen Filmförderung. Der Beitrag Brandenburgs zur Zwei-Länder-Filmförderung betrage mehr als zehn Millionen Euro, so Fischer, das sei trotz Sparzwängen eine Million Euro mehr als zuvor im Haushaltsentwurf für 2023/2024 veranschlagt.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hatte angekündigt, dass die deutschlandweite Filmförderung bis Ende 2023 reformiert werden soll, um effizienter, nachhaltiger und transparenter zu werden. Niehuus sagte, es brauche eine bessere Ausstattung der nationalen Förderung, damit internationale Filme in Deutschland drehbar seien. Derzeit gibt es für internationale Großproduktionen, Serien und normale Filmproduktionen drei Fördertöpfe mit insgesamt 150 Millionen Euro. (mit dpa)

