Französisches Gebäck in Potsdam Im Brahmii ist die Macaron-Auswahl groß

Sie sind klein und rund, es gibt sie in vielen Farben – je nach Geschmacksrichtung – sie naschen sich schnell weg und sind eines der am schwierigsten zuzubereitenden Dinge in der französischen Patisserie: Die Rede ist von Macarons, dem Baisergebäck aus Mandelmehl. Am Ende der Lindenstraße in Potsdam, direkt am Jägertor, kann man die kleinen verführerischen Doppelscheiben mit einer Cremeschicht dazwischen kaufen. Brahmii heißt der kleine Laden von Thea Gottmann und Philipp Mieth.