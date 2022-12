Gedenkstätte „Lindenstraße 54“ Projektwerkstatt feiert Jubiläum

Zum 20. Jubiläum der Projektwerkstatt „Lindenstraße 54“ in Potsdam hat Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) die Einrichtung als „wichtigen Beitrag zur Demokratiebildung in Brandenburg“ gewürdigt. Die historisch-politische Bildungseinrichtung wurde im Jahr 2002 auf dem Areal der früheren Haft- und Justizanstalt in der Lindenstraße gegründet. Seither haben nach Angaben der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße 61.000 Schüler:innen aus Brandenburg die Einrichtung besucht.

Sie gewähre den Besuchern, so Ernst laut Mitteilung ihres Ministeriums, „einen unmittelbaren Einblick in die unmenschlichen Bedingungen, unter denen politische Häftlinge mitten in Potsdam über weite Strecken des vergangenen Jahrhunderts zu leiden hatten“. So werde den Jugendlichen „fundiertes und authentisches Geschichtswissen vermittelt“.

Die Projektwerkstatt bietet Führungen, Zeitzeugengespräche und Workshops über Haft und Verfolgung im Nationalsozialismus, in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR an. Ziel ist es, dass sich die Jugendlichen mit verschiedenen Methoden Wissen über Strukturen diktatorischer Herrschaftssysteme erarbeiten und dabei auch ihre politische Urteils- und Handlungsfähigkeit stärken. (sca)

