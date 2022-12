Jahreswechsel in Potsdam Last-Minute-Tipps für Silvester

Viele Veranstaltungen sind schon ausverkauft, aber niemand muss allein zu Hause sitzen: Hier gibt es Silvester-Tipps für Potsdam, für die es noch Karten gibt.

Schon der frühe Abend kann mit Kultur und Kurzweil gefüllt werden. Auf dem Theaterschiff in der Schiffbauergasse beginnt um 18 Uhr das „Silvester Warm-Up“ mit Harry Ermer an Piano und Mundharmonika, Drummer und Sänger Kevin Ermer sowie einer ominösen Chanson-Nette. „Rin ins Vergnügen“ heißt das Programm und ist für 39 Euro zu erleben.

Zwei Parties ohne Vorverkauf

Auch im früheren Hauptbahnhof der Stadt kann man ins neue Jahr feiern. Die Eventlocation Pirschheide startet ab 20 Uhr mit DJ Marco in den Jahreswechsel. Die sogenannten VIP-Tickets für Plätze auf der Empore sind vergriffen. Aber für eine Feier im Erdgeschoss inklusive Sekt und Pfannkuchen zu Mitternacht gibt es noch Karten für 33 Euro pro Person unter www.pirschheide.com

Zwei Potsdamer Party-Traditionsstätten bieten zu Silvester auch Feiern ohne Vorverkauf an: Der Babelsberger Lindenpark in der Stahnsdorfer Straße 76 hat zum Jahreswechsel die extra große Kultfete der 80er/90er & 2000er mit DJ Pasi angekündigt. Das „La Boum Silvester Special“ startet um 21 Uhr, Karten gibt es ab 18,60 Euro. Im anderen Partytempel der Stadt, dem Waschhaus in der Schiffbauergasse, wird ab 20 Uhr die letzte Party des Jahres gefeiert. Auf vier Dancefloors gibt es Rock und Indie, Charthits und Partysongs aus den früheren Jahrzehnten, Schlager und so genannten Malle-Pop - oder Clubtunes, RnB, Hiphop, Techno und Electro. All das für einen Eintrittspreis von 19,99 Euro im Vorverkauf oder 25 Euro an der Abendkasse.

Wem das Jahr noch nicht turbulent genug war, kann sich an Zirkustrubel am letzten Tag des Jahres ergötzen: Die Potsdamer Weihnachtsarena auf dem Neuen Lustgarten öffnet um 16 Uhr und 19.30 Uhr zu den letzten beiden Shows des Jahres. Kameldressur, Akrobatik und Jonglage sowie dressierte Ponys und Araberhengst präsentieren sich in der Zirkusmanege. Karten kosten 15 Euro und können online geordert werden.

Feiern im Potsdamer Kultlokal Die Musikkneipe Gutenberg 100 hat ein Angebot für Last-Minute-Partygänger zu Silvester. Für 15 Euro gibt es noch Stehplätze in dem sonst ausverkauften Kultlokal in der Kurfürstenstraße, dafür gibt es ab 20 Uhr neben Musikprogramm ab auch ein Welcome-Drink und ein Piccolo Sekt zu Mitternacht.

Das Babelsberger Thalia-Kino wagt am Silvesterabend wie in den Vorjahren einen Vorgriff auf das Filmjahr 2023. In mehreren Vorpremieren werden Filme gezeigt, die teils erst Monate später offiziell starten. Auf den Leinwänden in den vier, teils frisch modernisierten Kinosälen laufen das französische Berlinale-Werk „Passagiere der Nacht““, „Banshees of Inisherin“ mit Colin Farrell, der Cannes-Beitrag „Close“ vom Kino-Überflieger Lukas Dhont, die deutsche Tragikomödie „Alle wollen geliebt werden“ oder „Lars Eidinger: Sein oder nicht sein“. Ebenso auf dem Programm steht die Liveübertragung des Silvesterkonzerts der Berliner Philharmoniker. Karten für die Vorstellungen zwischen 17 und 20.30 Uhr kosten 12 Euro und können im Internet reserviert werden.

Abendprogramme für Freunde der Klassik

Klassische Klänge zum Jahreswechsel sind in der Nikolaikirche am Alten Markt zu hören. Um 16 Uhr und 19 Uhr öffnet das Gotteshaus zu „Glockenklang und Sinfonie“ mit der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Karten ab 25,25 Euro gibt es unter anderem bei www.eventim.de. Das Neue Kammerorchester Potsdam im Rahmen der Vocalise in die Erlöserkirche in der Nansenstraße zum Silvesterkonzert unter dem Motto „Träume“. Neben Beethovens 7. Sinfonie – kommen auch Melodien von Richard Wagner zu Gehör. Karten für das Konzert, das um 22 Uhr beginnt, gibt es ab 28,70 Euro.

Auch für die beiden Jahresabschlusskonzerte im Nikolaisaal, Wilhelm-Stab-Straße, gibt es noch Tickets. Um 16 Uhr spielt Akkordeonist Martynas Levickis unter Leitung des Konzertmeisters Peter Rainer Werke von Astor Piazzolla und Richard Galliano. Karten für das Konzert, das auch für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist, kosten 15 Euro. Um 19 Uhr folgt dann das Silvesterkonzert für die „Großen“, Levickis intoniert dann auch Melodien von Béla Bartók, Nadia Boulanger und Antonín Dvořák. Karten gibt es ab 11 Euro, können online gebucht werden.

Der schöne Blick auf Potsdam von ganz oben

Potsdams Event-Veranstalter und Ex-Nulldrei-Kicker Heiko Bengs hat sich wieder in der 17. Etage des Mercure-Hotels eingerichtet. Über den Dächern der Stadt lädt er zu „Sky Lounge Silvesterparty“ ab 19 Uhr. In den 199 Euro sind neben dem wohl besten Blick über Potsdam auch alle Getränke und das Dinnerbuffet enthalten. Resttickets gibt es unter Tel. (0172) 38 39332.

Nicht weniger exklusiv geht im Krongut Bornstedt zu. Dort wird am 31. Dezember ab 19 Uhr in mehreren Räumlichkeiten ins neue Jahr gefeiert. Im Ticketpreis von 149,91 Euro, bestellbar über www.krongut-bornstedt.de, sind verschiedene Buffets, eine Getränkepauschale und Partyprogramm auf drei Dancefloors, ein Mitternachtssnack und das obligatorische Glas Sekt um Mitternacht. Dazu gibt’s auch ein hauseigenes Feuerwerk über dem Bornstedter See.

Feiern am Bornstedter Lagerfeuer

Die Villa Feodora am Schulplatz 7 in Bornstedt liefert ein „altbewährtes All-Inclusive-Paket“ zum Jahreswechsel. Für 89 Euro an der Abendkasse – so lange Plätze vorhanden sind – gibt es ab 20 Uhr eine Bühnenshow, Livemusik, DJ-Musik, ein Lagerfeuer vor der Tür und natürlich ein Buffet. Auch an die Feuerwerker unter den Gästen wurde gedacht, für die Raketen sind Abschussrampen im Hof aufgestellt.

In die Zeppelin-Sports Bar in der Zeppelinstraße kommt man Silvester nur in einem 20-er-Jahre-Outfit. Ab 20 Uhr werden die Goldenen Zwanziger und die letzten Stunden des Jahres befeiert. In den 85 Euro Eintritt sind das Buffet, ein Mitternachtssekt und Entertainment mit Burlesque-Tanz und Casino-Spielen enthalten. Infos und Kartenbestellung unter Tel. (0331) 2908264.

Das Babelsberger Clärchens in der Großbeerenstraße öffnet ab 21 Uhr die Türen für seine Silvesterparty, 65 Euro kostet der Eintritt, bei dem Sitzplatz, eine Getränkepauschale und ein Mitternachts-Pfannkuchen. Wer später kommt, erhält günstigeren Eintritt. Tickets und Infos unter Tel.: (0173) 600 6040.

