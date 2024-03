50 Jahre Internationales Buch in Potsdam „Die Buchhandlung war ihr viertes Kind“

Wer in den nächsten Wochen und Monaten auf einer Parkbank, einem Spielplatz, in einem Hauseingang oder an einer Bushaltestelle plötzlich ein mit Klarsichtfolie eingeschlagenes Buch liegen sieht, kann sich glücklich schätzen: Dann nämlich hat man eines der 50 „Findebücher“ entdeckt, die die Buchhandlung „Internationales Buch“ anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens im Laufe des Jahres im Potsdamer Stadtgebiet verteilen wird. Wer sie findet, darf sie behalten oder weiterverschenken.