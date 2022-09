Acht-Punkte-Plan Potsdam will Holzbau-Vorbild werden

Potsdam will beim Holzbau zum Vorreiter werden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Stadt und die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Pro Potsdam am Donnerstag bei einem öffentlichen Holzbau-Forum in der Biosphäre ein „Memorandum der Holzbau-Initiative Potsdam“ vorgelegt. Das ambitionierte Papier umfasst einen Acht-Punkte-Plan, der „den Holzbau in Potsdam respektive Brandenburg mit der nötigen Wucht vo­ranzutreiben“ soll. Die Verwaltung wird dieses den Stadtverordneten zum Beschluss vorlegen.

