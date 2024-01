Tagesspiegel Plus Die Säulen eines zufriedenen Lebens : „Das Leben an den Seen in Brandenburg ist sicher etwas, was glücklich macht“

Mailin Modrack ist Trainerin und Dozentin für Positive Psychologie. Im Interview spricht sie über die Voraussetzungen zum Glücklichsein und wie es gelingt, positiver auf das neue Jahr zu schauen.