Angemessen statt teuer? Wie Potsdams Gaststätten einen Weg aus der Krise suchen

Inzwischen hat die Tenne in Neu Fahrland wieder täglich auf, ausgenommen natürlich am montäglichen Ruhetag. Es ist offenbar Besserung in Sicht: „Bis Mai hatten wir nur von Donnerstag bis Sonntag auf“, sagt André Lemke, Betreiber der Tenne. Der Grund: Ihm fehlte Personal. Jetzt hat er wieder ein Team zur Hand.