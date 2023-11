Attacke in den Potsdamer Bahnhofspassagen Betrunkene schlagen 45-Jährigen krankenhausreif

Zwei Männer haben am Donnerstagmorgen in den Potsdamer Bahnhofspassagen einen 45-Jährigen niedergeschlagen. Zudem traten sie auf den Mann ein, als dieser am Boden lag. Das teilte die Polizeidirektion West mit. Eine Zeugin hatte den Vorfall gegen 7.30 Uhr beobachtet und die Bundespolizei informiert.

Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin einen 32-Jährigen und einen 37-Jährigen fest. Beide Täter waren stark alkoholisiert. Die Hintergründe des Übergriffs sind unklar.

Der attackierte 45-Jährige wurde zunächst in den Bahnhofspassagen von einem Arzt untersucht. Dann kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.