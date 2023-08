„Auf dem rechten Auge blind“ Ausstellung zu politischer Justiz der Weimarer Republik in Potsdam

Die Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße befasst sich in ihrer nächsten Ausstellung mit politischer Justiz in Potsdam zwischen 1919 und 1933. Unter dem Titel „Auf dem rechten Auge blind “ werde dort ein kritischer Blick auf die Rechtsprechungspraxis am Potsdamer Amts- und Landgericht in der Weimarer Republik gerichtet, teilte die Gedenkstätte am Dienstag mit. Die Ausstellung läuft vom 8. September bis zum 7. Januar.

Die Tendenz „Milde gegen rechts, rigide Härte gegen links“ sei für die Zeit auch in Potsdam nachweisbar, hieß es. Der Anspruch einer Demokratie sei zwar, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleichzubehandeln sind. Die Ausstellung bekräftige jedoch die zeitgenössische Einschätzung, dass die Justiz auf dem rechten Auge blind gewesen sei.

Ausgehend von der Reichsverfassung von 1919 erläutere die Ausstellung den demokratisch vereinbarten Rechtsrahmen und dokumentiere zahlreiche Justizverfahren, hieß es. Dazu gehöre auch der Prozess gegen den Mörder des 17-jährigen Herbert Ritter in Nowawes-Babelsberg. Der Jugendliche war 1931 auf dem Heimweg von einer Veranstaltung der Jungkommunisten von einem SA-Mitglied erschossen worden. Der Täter sei jedoch nur wegen illegalen Waffenbesitzes zu zwei Wochen Haft verurteilt worden.

Die neue Ausstellung veranschauliche unter anderem mit bisher unbekannten Zeitzeugenberichten ein Stück Justizgeschichte, hieß es. Sie zeige, wie die Bereitschaft zur politisch tendenziösen Rechtsprechung zur Aushöhlung des Rechtsbewusstseins in der Bevölkerung und zum Vertrauensverlust in rechtsstaatliche Prinzipien beigetragen habe.epd ost yj mg