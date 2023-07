Auf den Spuren von Max Dortu Was in Potsdam an den bekanntesten Revolutionär der Stadt erinnert

Max Dortu ist Potsdams bekanntester Revolutionär. Sein Todestag jährt sich am Montag (31. Juli) zum 174. Mal. Der Paul-Singer-Verein, Träger des Friedhofs der Märzgefallenen in Berlin, erinnert am Sonntag sowie am 20. August und am 17. September mit Führungen an die Orte der Revolution von 1848/49 in Potsdam und Babelsberg.