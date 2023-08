Auftragsflaute in Babelsberg Scholz kündigt Reform bei Filmförderung an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch bei Studio Babelsberg eine Reform der Filmförderung in Deutschland für das nächste Jahr in Aussicht gestellt. „Es ist richtig, dass wir uns Gedanken machen über die Filmförderungsstrukturen in Deutschland“, erklärte Scholz am Dienstagvormittag vor der Marlene-Dietrich-Halle. Er war in seiner Funktion als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter auf seiner Sommertour durch den Wahlkreis in die traditionsreichen Filmstudios gekommen.

Der neue Co-Vorstandsvorsitzende Andy Weltman hatte zuvor der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass Scholz’ Besuch „ein Schlaglicht auf die Notwendigkeit von wettbewerbsfördernden und robusten steuerlichen Anreizen wirft“. Erst dann, so Weltman, würde Deutschland wieder eine führende Rolle in der internationalen Filmproduktion einnehmen.

Das Babelsberger Filmstudio, nach eigenen Angaben das älteste Großatelier der Welt, kämpft nicht erst seit der Übernahme durch die amerikanische Cinespace-Studiogruppe mit einer enormen Auftragsflaute. Vor allem große, internationale Filmproduktionen fehlen seit Monaten.

Neue ARD-Serie „Die Zweiflers“ und Sarah-Bosetti-Show aus Babelsberg

Scholz versicherte, man schaue genau, was in anderen Ländern, insbesondere in Europa, an Filmfördermöglichkeiten existiert. „Wir werden spätestens im Laufe des nächsten Jahres dafür weitreichende Entscheidungen für die Zukunft treffen“, kündigte er Reformmaßnahmen an. Diese seien laut Scholz auch notwendig, um die Expertise und die Fähigkeiten am Standort Babelsberg und anderen Filmstandorten in Deutschland zu erhalten. „Denn wenn das nicht mehr weitergeht, dann ist es schwer, das wieder aufzubauen“, so Scholz, der die Bedeutung des Standortes als bislang international genutzten Drehort betonte.

Derzeit wird allein der Dreh einer Serie für die ARD-Produktionsfirma Degeto vorbereitet. Die vierteilige Produktion „Die Zweiflers“ erzählt von einer dysfunktionalen jüdischen Großfamilie. In einem Teil der Marlene-Dietrich-Halle wird zurzeit ein Wohnungsset für die Serie errichtet. Die Dreharbeiten mit internationaler Besetzung – unter anderem ist Ute Lemper im Cast, sagte Produzent Martin Danisch – sollen in 14 Tagen starten. Danisch kündigte darüber hinaus eine weitere Produktion aus den Babelsberger Studios an. Die neue Late-Night-Show der Kabarettistin Sarah Bosetti, die ab Herbst auf dem Kultursender 3sat laufen soll, wird in Babelsberg vor Publikum produziert.