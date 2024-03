Ausnahmefall in der Landeshauptstadt Warum gilt bei der Pro Potsdam kein Tarifvertrag?

In fast allen kommunalen Unternehmen in Potsdam gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD): So etwa bei den Stadtwerken, bei der Stadtentsorgung, beim Hans Otto Theater oder beim kommunalen Klinikkonzern „Ernst von Bergmann“ (EvB). Andere Einrichtungen wie der Treffpunkt Freizeit oder das Gründerzentrum „Go:Incubator“ haben zwar keinen regulären Tarifvertrag, werden aber „in Anlehnung“ an den TVöD oder den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder bezahlt, wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage des Linken-Stadtverordneten Sascha Krämer hervorgeht.