Bald wieder Schulsport vor Ort Turnhallen in Potsdam sollen wieder öffnen

Noch in diesem Schuljahr soll das Problem der fehlenden Turnhallenkapazitäten in Potsdam gleich an mehreren Schulen gelindert werden. Derzeit könne an sechs der rund 50 Potsdamer Schulen nur eingeschränkt Sportunterricht stattfinden, wie Juliane Güldner, Pressesprecherin der Landeshauptstadt, auf Anfrage mitteilte. Jedoch werde sich bei vier dieser Schulen „die aktuelle Situation noch in diesem Schuljahr positiv ändern, womit dann ein uneingeschränkter Sportunterricht möglich sein wird“, sagt Güldner.