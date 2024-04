Bauwende zum Anfassen Proto Potsdam lädt auf Schaustelle in den temporären Pavillon

Selbst mit Lehmsteinen mauern und Robinienstämme im Hausbau begutachten: Am Samstag gibt es in Potsdam Bauwende zum Anfassen. Proto Potsdam, der temporäre Bau des Think-Tanks Bauhaus Erde in der Dortustraße, startet mit einer öffentlichen Veranstaltung in die Saison. Die sogenannte Schaustelle gegenüber von Rechenzentrum und Plantage ist zugänglich, Experten beantworten Fragen, es gibt einen Lehmbauworkshop und eine Performance.