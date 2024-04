Ohne Führerschein ist ein 51-Jähriger am Dienstagmittag in Potsdam mit seinem Auto unterwegs gewesen – dafür lag gegen den Mann ein offener Haftbefehl vor. Das stellte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Zeppelinstraße in Potsdam-West fest.

Die Vollstreckung des Haftbefehls wurde allerdings durch die Zahlung einer Geldstrafe abgewendet. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, wurde die ausstehende Forderung durch Dritte ausgeglichen. Wegen der fehlenden Fahrerlaubnis stellte die Polizei eine Strafanzeige gegen den 51-Jährigen.