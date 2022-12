Bessere Anbindung für Grundschüler Neuer Fahrplan für den Ortsteil Fahrland

Für eine bessere Anbindung der Grundschule in Fahrland gibt es für Schulfahrten der Buslinie 609 ab kommenden Mittwoch, den 04. Januar 2023, neue Zeiten. Das teilte der Potsdamer Verkehrsbetrieb (ViP) jetzt mit.

Um die Übergangszeiten von der Schule zur Haltestelle bei Schulschluss zu erhöhen, soll von dort die Fahrt in Richtung Paaren künftig um 14.08 Uhr starten - sechs Minuten später als bisher. Die Rückfahrt von Paaren nach Campus Jungfernsee erfolge neu um 14:43 Uhr als durchgängige Fahrt und acht Minuten später als bisher. „Der bisherige Umstieg an der Schule Fahrland entfällt“, so der ViP.

