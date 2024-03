Besucherrekord in der Potsdamer Biosphäre Dachterrasse mit Biergarten soll noch im Sommer öffnen

Noch in diesem Jahr bekommt die Biosphären-Halle am Volkspark eine Art Biergarten auf ihrem Dach. Bei einer Pressekonferenz sagte Biosphären-Chef Sebastian Leifgen am Montag, man habe bereits einen Bauantrag für die noch nötigen Arbeiten gestellt und hoffe auf eine Eröffnung im Sommer. Geplant sei eine möglichst barrierefrei erreichbare Dachterrasse mit bis zu 150 Sitzplätzen, gereicht würden Getränke und Snacks. „Die Gäste werden einen tollen Ausblick über den Volkspark haben“, sagte Leifgen. Konzipiert sei das Ganze als „Schönwetter-Location“, die auch abends geöffnet haben soll.