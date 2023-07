Betrunken und mit Butterfly-Messer bewaffnet Radfahrer mit mehr als 3,5 Promille in Potsdam gestoppt

Das war wohl eine Schnapsidee: Stark betrunken hat sich in der Nacht zu Freitag ein 49-Jähriger in Potsdam aufs Rad geschwungen – und sich zuvor verbotenerweise auch noch ein Butterfly-Messer eingesteckt. In Potsdam-West war er dann auf der Zeppelinstraße in eine Verkehrskontrolle geraten.

Weil die Einsatzkräfte bei dem Radfahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 3,5 Promille. Ab einem Wert von 1,6 Promille gilt man als absolut fahruntüchtig.

Im Anschluss nahmen die Polizisten ihn für eine Blutentnahme mit auf die Wache. Zu seiner eigenen Sicherheit sei der Mann auch durchsucht worden, teilte die Polizei mit. Dabei fanden die Beamten das Butterfly-Messer. Der 49-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.