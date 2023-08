„Blauer Lichterglanz“ Tops und Flops des Potsdamer Weihnachtsmarkts

Die Potsdamer sind mehrheitlich mit dem Standort des Weihnachtsmarkts „Blauer Lichterglanz“ in der Brandenburger Straße zufrieden. Das ergab die Auswertung einer Bürgerumfrage, die Verwaltungsmitarbeiter Tobias Krol vom Bereich Statistik und Wahlen am Dienstagsbend dem Stadtentwicklungsausschuss vorstellte. Knapp 54 Prozent waren zufrieden oder vollkommen zufrieden mit dem Weihnachtsmarkt-Standort in der innerstädtischen Fußgängerzone. Weitere knapp 19 Prozent bewerteten den Standort neutral.

Befragt worden waren Anfang des Jahres mehr als 5000 Potsdamer im Rahmen der städtischen Bürgerumfrage, die seit 2013 zum siebenten Mal durchgeführt wurde. Rund 2300 Fragebögen kamen ausgefüllt zurück und wurden ausgewertet, sagte Krol.

Babelsberger am seltensten auf Innenstadt-Weihnachtsmarkt

Knapp 60 Prozent der Befragten haben den Potsdamer Weihnachtsmarkt besucht. Aufgrund der Angaben bei der Bürgerumfrage konnte der Statistikbereich der Stadt auch herausfinden, dass demnach Babelsberger am seltensten in die Brandenburger Straße kommen: „Die bleiben offensichtlich am liebsten in Babelsberg“, schlussfolgerte Krol. Zudem hat Babelsberg auch einen eigenen Stadtteil-Weihnachtsmarkt. Hingegen waren Bewohner aus Potsdams Norden am häufigsten Besucher des „Blauen Lichterglanzes“.

40 Prozent der Befragten sind mit dem Motto „Blauer Lichterglanz“ zufrieden oder sehr zufrieden.

Überhaupt: Überraschenderweise wird das Motto des „Blauen Lichterglanz“ nicht so schlecht angenommen, wie es die teils laute Kritik daran vermuten lässt. Zwar schätzen nur gut neun Prozent das Motto vollkommen positiv ein. Aber knapp 30 Prozent sind mit dem Motto zufrieden, weitere 25 Prozent stehen dem „Blauen Lichterglanz“ neutral gegenüber.

Am positivsten bewertet wurde die Märchenbühne. Mehr als zwei Drittel der Befragten waren mit der Familienunterhaltung auf dem Luisenplatz zufrieden oder vollkommen zufrieden. Auch das erst 2021 eingeführte Mehrwegpfand-System fand deutliche Zustimmung.

Fehlende Sitzgelegenheiten und Toiletten bemängelt

Als mangelhaft bewertete eine deutliche Mehrheit fehlende Sitzgelegenheiten auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt. Auch die geringe Anzahl der Toiletten im Marktbereich wurde negativ angemerkt. Ebenfalls wurde die Dauer des Weihnachtsmarkts über Weihnachten hinaus bis zum 29. Dezember von gut einem Viertel der Befragten negativ bewertet.

Statistiker Krol konnte noch mit weiteren Besonderheiten aufwarten, da die Weihnachtsmarkt-Umfrage im Rahmen der Bürgerumfrage gemacht wurde: Innenstadtbewohner bewerteten fast durchweg etwas schlechter als die Potsdamer aus übrigen Stadt- und Ortsteilen.

Die grüne Fraktionsvorsitzende Saskia Hüneke, deren Fraktion eine Umfrage zum Weihnachtsmarkt überhaupt erst angeregt hatte, bemängelte im Anschluss, dass bestimmte Schwerpunkte wie die Position der Innenstadthändler nicht zu erkennen war. Auch die Frage der Barrierefreiheit wurde mit Bewegungsfreiheit bei Kinderwagen und Rollstühlen zusammengefasst, kritisierte Hünekes Co-Fraktionschef Gert Zöller. Die Andere-Vertreter André Tomczak regte ein Werkstatt-Verfahren mit Händlern und Anwohnern an, um den Weihnachtsmarkt weiterzuentwickeln.

Der diesjährige Weihnachtsmarkt soll vom 20. November bis 29. Dezember in der Brandenburger Straße sowie am Luisenplatz und am Bassinplatz stattfinden. Für die Aufbauarbeiten wird bereits ab dem 6. November die Brandenburger Straße gesperrt.