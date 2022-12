Blauer Lichterglanz zahlt am meisten Was Potsdam durch Weihnachtsmärkte verdient

Die Betreiber der Potsdamer Weihnachtsmärkte zahlen in diesem Jahr mehr als 41.000 Euro Gebühren an die Stadtverwaltung. Das hat das Rathaus auf eine Anfrage der Fraktion Die Andere bekannt gegeben. Allein der Betreiber des „Blauen Lichterglanzes“ in der Brandenburger Straße muss demnach 35.866,41 Euro zahlen, vor allem Sondernutzungsgebühren. Der Veranstalter Coex nimmt wie berichtet von den rund 140 Ständen jeweils ab 650 Euro Standmiete, je nach Warenangebot kommen Zuschläge und Nebenkosten hinzu.

Der Böhmische Weihnachtsmarkt in Babelsberg kostet demnach zum Beispiel 3467 Euro Gebühren, das Sinterklaas-Fest im Holländischen Viertel 1089 Euro. Es handelt sich aber noch um vorläufige Werte, weil diese Gebühren „stets erst nach Abschluss der Veranstaltung festgesetzt“ werden und laut Stadt abhängig von der tatsächlichen Flächennutzung und den Nutzungszeiten sind.

Die Fraktion Die Andere hatte ihre Frage zur Kontrolle der Verwaltung gestellt - verbunden mit der Feststellung, leider sei für den Markt in der Brandenburger Straße erneut kein Platz gewählt worden, „an dem die Veranstaltung barrierefrei und für die Nachbar:innen störungsarm durchgeführt werden kann“.

