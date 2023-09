Breite Mehrheit für Schulkompromiss Gymnasium im Brunnenviertel und weitere Standorte beschlossen

Das von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) geschnürte und über Wochen umstrittene Paket gegen fehlende Plätze an weiterführende Schulen in Potsdam ist beschlossene Sache. In einer Sondersitzung votierten die Stadtverordneten am Montagabend für die weitreichenden Pläne. Dafür stimmten unter anderem SPD, Grüne, Sozial.Linke, Die Andere und die CDU. Gegenstimmen wurden nicht abgefragt, Enthaltungen ebenfalls nicht.