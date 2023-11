Bronze, Silber oder Gold Warum beim Schulschwimmen in Potsdam doch wieder Abzeichen verliehen werden

Beim Schulschwimmen in Potsdam sollen eigentlich keine Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold mehr verliehen werden. Das hat das Bildungsministerium des Landes auf PNN-Anfrage bestätigt. Begründet wird das laut einem Sprecher mit dem bundesweiten Konzept „Sicher Schwimmen“, das alle Bundesländer „in eigenem Ermessen“ umsetzen können. In Brandenburg sei dies Bestandteil im Rahmenlehrplan, Schüler können dabei vier Schwimmstufen erreichen.