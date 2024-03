Am Ende des Abends waren sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Vertreter der Stadtverwaltung positiv überrascht: „Es gab klare Ansprechpartner, die auch gut vorbereitet waren, und ich hatte das Gefühl, es geht hier ernsthaft um den Dialog“, sagte Claudia Kanitz, eine junge Mutter aus Babelsberg. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) wiederum freute sich, dass die Veranstaltung besser angenommen wurde als erwartet: Rund 100 Menschen sind zur ersten Einwohnerversammlung auf dem Verwaltungscampus an der Edisonallee erschienen. Gerechnet hatte man mit maximal 80.

Die Einwohnerversammlungen sind ein neues Beteiligungsformat der Stadtverwaltung. In jedem der sechs Sozialräume der Landeshauptstadt, in welchen mehrere benachbarte Stadtteile zusammen gefasst werden, soll künftig einmal pro Jahr eine solche Dialogveranstaltung stattfinden. Bei der ersten Versammlung am Freitagabend ging es um die Stadtteile Babelsberg, Klein Glienicke, Hauptbahnhof und Brauhausberg und Zentrum Ost.

Thementische mit Verwaltungsvertretern

Zu verschiedenen Themenbereichen wurden zu Beginn vier Gruppen gebildet: für Haushalt, Ordnung und Sicherheit, Kinder, Jugend und Sport sowie Verkehr und Mobilität. An jedem Tisch war ein zuständiger Ansprechpartner aus der Stadtverwaltung, zum Beispiel Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) für den Bereich Verkehr oder Finanzdezernent Burkhard Exner (SPD) für das Themenfeld Haushalt.

Die Parks schließen nachts - aber wo sollen die Jugendlichen denn hin? Martin Rödiger, Besucher der Einwohnerversammlung

Eine Frage, die gleich an mehreren Tischen eine Rolle spielte, war die nach dem richtigen Umgang mit Jugendlichen, die sich des Nachts in Parks und an anderen öffentlichen Plätzen aufhalten. Hierzu gab es sehr unterschiedliche Ansichten: Einige wünschten sich mehr Polizeikontrollen. Ein Mann berichtete von Haschischgeruch auf Spielplätzen, viele ärgerten sich über Graffiti. „Aber die Polizei schafft’s ja auf ihrer Streife nur zu Rewe oder zum Döner“, sagte ein Mann enttäuscht.

Umgang mit Jugendlichen: Polizeistreife oder Prävention?

Andere, wie Martin Rödiger aus Zentrum-Ost, plädierten vor allem dafür, dass Freiräume für Jugendliche geschaffen werden müssten: „Der Park Babelsberg schließt bei Einbruch der Dunkelheit, die Freundschaftsinsel auch – das ist ein Muster, dass sich durchzieht. Aber wo sollen die denn hin?“, fragte der 34-Jährige. Ein Mangel an Jugendeinrichtungen und die zu geringen Öffnungszeiten von Jugendclubs wurde auch am Thementisch zu Jugend und Schule kritisiert.

Andere Themen, die besprochen worden sind, waren zum Beispiel das lästige Wildparken von E-Scootern, die stillstehende Baustelle an der Babelsberger Straße oder die knifflige Frage, wie die Landeshauptstadt es schaffen kann, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Auch der Thementisch zum Haushalt mit Finanzdezernent Exner stieß bei einigen Besuchern auf reges Interesse.

Ob der Wunsch nach mehr Angeboten für Jugendliche oder klärende Gespräche mit Baustellenbetreibern – die wenigsten Anliegen ließen sich direkt im Gespräch klären. Antworten auf einige der gesammelten Fragen sollen in den nächsten Wochen auf der Website der Stadtverwaltung veröffentlicht werden. Dort kann man auch Fragen für die nächste Einwohnerversammlung einreichen. Diese findet am Freitag, den 8. März um 17 Uhr im Bildungsforum statt. Dann soll es um die Stadtteile Potsdam-West, die Innenstadt und die nördlichen Vorstädte gehen.