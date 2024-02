Bürgerservice in Potsdam Umzug ab Montag, neuer Standort ab Donnerstag

Am Montag beginnt der Umzug des Bürgerservicecenters vom Potsdamer Stadthaus in der Friedrich-Ebert-Straße in ein dafür umgestaltetes Bürogebäude in der Yorckstraße. Das teilte die Stadt mit. Für den Zeitraum von Montag bis Mittwoch sind der Bürgerservice, die Auslandsbeglaubigung und das Fundbüro deshalb geschlossen. Während dieser drei Tage ist der Bürgerservice lediglich für dringende Notfälle telefonisch unter Tel.: (0331) 289-3820 und -1111 erreichbar.

Am Donnerstag wird dann der neue Standort in der Yorckstraße eröffnet. In einer Testphase soll der Bürgerservice dort mittwochs ausschließlich terminlos öffnen. Bürgerinnen und Bürger können zwischen 8 und 18 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung kommen. Vor Ort können die Besucher Nummern ziehen oder sich per Handy registrieren, um dann mobil informiert zu werden, wann sie an der Reihe sind.

Das Stadthaus auf dem Innenstadtcampus wird in den kommenden Jahren saniert und modernisiert und dafür derzeit Schritt für Schritt leergezogen. Ein großer Teil der Abteilungen haben den Bau bereits verlassen und sind an verschiedene Ausweichstandorte gezogen. Für den Bürgerservice wurden in dem Haus in der Yorckstraße zwei Etagen für zehn Jahre angemietet, plus Option für weitere fünf Jahre. Es stehen 18 Schalter zur Bearbeitung von Bürgeranliegen zur Verfügung.