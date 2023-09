Corona in Potsdam Das müssen Sie jetzt für Herbst und Winter wissen

Wie ist die Infektionslage in Potsdam aktuell?

Das Gesundheitsamt geht von einer moderaten Situation aus. Seit einigen Wochen verzeichne man zwar eine leicht ansteigende Zahl der laborbestätigten Fallzahlen - im Vergleich zu den Vorjahren aber auf sehr niedrigem Niveau, wie Rathaussprecherin Juliane Güldner auf PNN-Anfrage mitteilte. Auch im Bereich der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen habe es in den vergangenen Monaten nur „sehr vereinzelte, sehr kleine Ausbruchsgeschehen“ gegeben, so die Sprecherin weiter.

Auch die Potsdamer Allgemeinmedizinerin Antje Meinecke aus dem Vorstand des Hausärzteverbandes Brandenburg berichtet von einer steigenden Zahl an Infektionen. In der Regel würden diese durch Selbsttests verifiziert - darum werden die Patient:innen bei einschlägiger Symptomatik in ihrer Praxis vorab gebeten. Menschen mit Erkrankungen der oberen Atemwege würden im Wartebereich separat platziert und zudem gebeten, eine Maske zu tragen, damit sie andere nicht gefährden - „egal ob Corona oder nicht“, so die Medizinerin.

Wie aussagekräftig sind die offiziellen Daten?

Für die aktuelle Woche verzeichnet das Landesgesundheitsamt für Potsdam eine Sieben-Tage-Inzidenz von 9,3. Zum Vergleich: Anfang 2022 bewegten sich die Inzidenzzahlen im vierstelligen Bereich. Durch das geänderte Testverhalten rechnet das städtische Gesundheitsamt aber damit, „dass wir eine bestimmte Anzahl von Covid-Infektionen nicht erfassen“ - denn nach wie vor sei eine Bestätigung per PCR-Test für die Erfassung in der Statistik notwendig.

9,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche werden momentan in Potsdam registriert - ein sehr niedriger Wert.

Welche Virusvarianten in Potsdam zirkulieren, ist unklar, denn das Sequenzierungsprogramm am städtischen Bergmann-Klinikum ist ausgelaufen, wie Klinikumssprecherin Theresa Decker auf PNN-Anfrage erklärte. Das Potsdamer Klinikum zähle nicht zu dem vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeinsam mit Laboren in ganz Deutschland gebildeten Netzwerk zur weiteren Beobachtung von Virusvarianten. Bei Bedarf könne die Virussequenzierung jederzeit wieder gestartet werden, so die Sprecherin.

Wer ist momentan besonders von Infektionen betroffen?

Laut der Altersgruppen-Auswertung im Pandemieradar des Bundesgesundheitsministeriums ist momentan vor allem die Altersgruppe 80 plus von Covid-Infektionen betroffen: In dieser Gruppe liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bundesweit bei 28 und damit gut dreimal so hoch wie im Durchschnitt. Für Potsdam lässt sich laut Rathaus diesbezüglich wegen der geringen Fallzahlen allerdings „keine valide Aussage treffen“.

Wie ist die Lage am Bergmann-Klinikum?

In der vergangenen Woche wurden 14 Patientinnen und Patienten mit PCR-bestätigter Covid-Infektion am städtischen Bergmann-Klinikum behandelt, niemand benötigte eine Versorgung auf der Intensivstation, sagt Klinikumssprecherin Theresa Decker. Die Patient:innen seien zumeist wegen anderer Erkrankungen in stationärer Behandlung und haben zusätzlich eine Infektion mit Sars-Cov-2.

14 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-Infektion werden am Bergmann-Klinikum behandelt - die meisten sind aber wegen einer anderen Erkrankung in stationärer Behandlung. © Andreas Klaer

Die Fallzahlen scheinen - so wie bei den meisten Atemwegserkrankungen zu erwarten - leicht anzusteigen, erklärte Tillmann Schumacher, Oberarzt der Infektiologie. Bislang habe man aber keine schweren Verläufe gesehen. Auch Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) bei Kindern, die in der vergangenen Wintersaison vermehrt Thema waren, spielen derzeit keine Rolle: Am Standort Potsdam seien aktuell keine Kinder mit RSV in Behandlung.

Was ist für den Winter zu erwarten?

Eine genaue Vorhersage sei aufgrund der vielen Parameter schwierig, heißt es aus dem Gesundheitsamt: „Wir erwarten einen wie in den Vorjahren saisonalen Anstieg der Inzidenzen zum Herbst und Winter.“ Antje Meinecke vom Hausärzteverband erwartet eine für die Saison normale Entwicklung mit vermehrten Infektionen der oberen Atemwege. Ein verstärktes Krankheitsgeschehen bei Kindern und jungen Erwachsenen, die wegen der Pandemie-Schutzmaßnahmen lange keine Atemwegsinfekte hatten, finde schon seit etwa einem Dreivierteljahr statt.

Welche Schutzmaßnahmen empfiehlt das Gesundheitsamt?

Das Gesundheitsamt verweist auf die bekannten Hygieneempfehlungen und die Empfehlung der ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI) zur Impfung oder Auffrischungsimpfung.

Spezielle Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen, etwa in Seniorenheimen, plant die Stadt bislang nicht. Sie verweist auch hier auf die allgemeinen Hygieneregeln und die Stiko-Impfempfehlung. „Denn Grundimmunisierung gefolgt von Auffrischimpfungen sind der beste Schutz vor einer schweren Erkrankung“, so Stadtsprecherin Juliane Güldner.

Wo kann man sich impfen lassen?

Die Stadt plant in diesem Winter keine Einsätze mit dem sogenannten „Impfbus“, da man sich auf die niedergelassenen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen verlasse, so Stadtsprecherin Güldner. Seit 18. September ist der an die Omikron-Variante XBB.1.5 angepasste Impfstoff von Biontech/Pfizer in den Arztpraxen verfügbar.

Einsätze mit dem Impfbus plant das Gesundheitsamt in dieser Wintersaison nicht. © Ottmar Winter/PNN

Interesse an Auffrischungsimpfungen gebe es durchaus, berichtet Antje Meinecke vom Hausärzteverband. Die meisten Patienten ließen sich zunächst beraten. Oft gehe es um die Frage, ob Corona- und Grippeimpfung parallel verabreicht werden können - das werde empfohlen, sagt die Ärztin.

Ein Problem für die niedergelassenen Ärzte sei die Packungsgröße: Der Impfstoff werde nicht in Einzeldosen geliefert, sondern in Fläschchen mit jeweils sechs Dosen, die innerhalb eines Tages verimpft werden müssen. „Da kann es zu Verwurf kommen - das ist schade“, sagt die Medizinerin. Die Koordination etwa durch bestimmte Impftage in den Praxen wäre ein unzumutbarer bürokratischer Aufwand, erklärt sie. Mitunter bitte man impfwillige Patienten aber, wenn eine Flasche gerade verimpft wurde und die Sprechzeit bald vorüber ist, am nächsten Tag wiederzukommen.

Kostet die Auffrischungsimpfung Geld?

Angesichts der geänderten Stiko-Impfempfehlungen, die eine Auffrischungsimpfung nur für besonders gefährdete Personen - unter anderem Menschen ab 60 Jahren - empfiehlt, kursieren in den sozialen Medien Meldungen, wonach Menschen jenseits der Risikogruppe die Auffrischungsimpfung selbst bezahlen müssen. Auf Nachfrage bei zwei großen gesetzlichen Krankenkassen stellt sich das jedoch anders dar: „Auf ärztliche Empfehlung kann jede/r gegen Corona geimpft werden, auch wenn er/sie nicht zu der Gruppe gehört, für die die Stiko eine Impfempfehlung ausgesprochen hat“, erklärte eine Sprecherin der AOK Nordost gegenüber den PNN: „Entsprechend entstehen auch keine Kosten, auch nicht für unter 60-Jährige.“

Auch Barmer-Sprecher Axel Wunsch erklärt auf PNN-Anfrage: „Die Impfung können alle Versicherten der Barmer bekommen.“ Versicherte, die nicht von der Stiko-Empfehlung umfasst sind, hätten im Rahmen der Covid-19-Vorsorgeverordnung einen Anspruch auf die Coronaimpfung. „Eine Impfung ist damit möglich, wenn der Arzt diese für medizinisch erforderlich hält und eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung für eine Impfung spricht“, so der Sprecher. Damit können sich etwa diejenigen schützen, „die sich häufig unter anderen Menschen aufhalten, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder gefährdete Angehörige in ihrem Umfeld schützen möchten“. Diese Regelung gelte noch bis zum 29. Februar 2024. Den Versicherten „entstehen durch die Impfung keine Kosten“, so der Sprecher.

Was ist aus dem Pilotprojekt zum Corona-Abwassermonitoring geworden?

Das Pilotprojekt ist zwar Ende März ausgelaufen, im Klärwerk Nord werden durch das Umweltbundesamt aber weiter Proben auf das Coronavirus untersucht, erklärt Stadtsprecherin Juliane Güldner: „Die Daten stehen uns trotz Anfrage bisher nicht zur Verfügung.“ Auch in den Wochenberichten der AG Influenza am RKI fehlt der Standort Potsdam beim Überblick zum Corona-Abwassermonitoring derzeit. Laut RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher liegt das an einer Umstellung der Dateninfrastruktur. Die Daten würden weiterhin erfasst: „Wir rechnen ab nächster Woche damit, dass Potsdam wieder dargestellt wird.“