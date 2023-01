Dank des „Rattenfängers vom Hameln“ Potsdamer räumt bei „Wer wird Millionär?“ ab

Der Potsdamer Radio-Moderator Maik Müller hat bei der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ am Freitag 110.000 Euro abgeräumt. Nach Angaben seines Senders BB Radio handelte es sich um den größten Gewinn im Rahmen der „3-Millionen-Euro-Woche“.

In der Sendung am Dienstag hatte der Moderator 32.000 Euro gewonnen und sich damit für die Finalrunde qualifiziert. In dieser setzte Müller seinen Gewinn ein, um um den Gewinn von drei Millionen Euro zu spielen. Für den erneuten Gang auf den Ratestuhl bekam er von RTL-Moderator Günther Jauch, ebenfalls ein Potsdamer, 10.000 Euro zugesichert.

Weitere 100.000 Euro sicherte sich Müller mit der richtigen Antwort auf die Frage „Wer soll für ein Ereignis verantwortlich sein, das sich der Legende nach am 26. Juni 1284 zutrug?“ Das war nämlich der „Rattenfänger von Hameln“. Danach hörte der 33-Jährige auf – wohl auch zur Erleichterung seiner Verlobten Laurin, die ihm im Studio die Daumen drückte.

Training im Bootcamp

„110.000 Euro, diese Summe kann ich noch gar nicht realisieren“, sagte Müller am Ende der Sendung. Die geplante Hochzeit im September könne damit etwas opulenter ausfallen. Der Rest sei ein super Startkapital für die Gründung einer Familie, vielleicht mit einem kleinen Häuschen im Grünen.

Um bei Günther Jauch abzuräumen, hatte sich Müller – neben seinem Job beim Radio noch BWL-Student im 26. Semester – akribisch vorbereitet. „Dafür bin ich extra in ein Bootcamp gegangen, habe die Reaktionsschnelligkeit im Formel-1-Boliden getestet“, sagte er laut Mitteilung von BB Radio. Er sei auch beim Hypnotiseur gewesen und habe mit einem Mimik- und Sprachresonanztrainer gearbeitet, um Günther Jauchs Pokerface zu entschlüsseln, sagte Müller. Und die Mühen haben sich gelohnt: „Es ist mir gelungen: Ich bin ein Günther-Jauch-Sieger!“

