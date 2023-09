Das Wochenende in Potsdam Theater, Sport und ein Kulturpicknick

Arsen und Spitzenhäubchen in der Whisky Manufaktur, ein Clown aus „Eure Paläste sind leer“ bei einem Optiker: Zum Auftakt der Saison verlegte das Hans Otto Theater seine Bühne am Samstag in die Innenstadt. In und vor Schaufenstern der Brandenburger Straße und der Nebenstraßen zeigten die Schauspieler Szenen aus den Stücken des neuen Programms.

Schauspieler Guido Lambrecht zeigte seine Fähigkeiten als „Mephisto“. © Manfred Thomas/MANFRED THOMAS TSP

In der Brandenburger Vorstadt wurde das Stadtteilfest „Affe, Schaf, Känguru“ am Doktor-Rudolf-Tschäpe-Platz gefeiert. © Manfred Thomas Tsp/MANFRED THOMAS TSP

Premiere feierten Sonntag zwei Veranstaltungen in Potsdam: Das Sportevent „Inklusiv gewinnt“ am Luftschiffhafen und das Kulturfest an 22 Orten im Stadtgebiet.

Beim Sportevent „Inklusiv gewinnt“ am Luftschiffhafen zeigten Akrobaten des Zirkus Montelino ihr Können. © SEBASTIAN GABSCH

Schirmherrin des Events am Luftschiffhafen ist die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt. © SEBASTIAN GABSCH

Höhepunkt des neuen Formats sollte ein Kulturpicknick am Alten Markt werden. Bei hochsommerlichen Temperaturen waren die Tische in der prallen Sonne allerdings teils nur spärlich belegt.

Heiß wurde es beim Kulturpicknick beim Kulturfestival auf dem Alten Markt. © SEBASTIAN GABSCH

Das Kulturpicknick war der Höhepunkt des neuen Kulturfests. © SEBASTIAN GABSCH

Sportlich ging es im Volkspark zu: Bei den Bumerang-Europameisterschaften maßen sich internationale Werfer in Disziplinen wie Genauigkeit oder Langzeitwürfen.

Oscar Möller aus Dormagen bei der Bumerang-EM im Volkspark. © SEBASTIAN GABSCH

Der ProWissen-Lauf führte am Sonntag durch den Volkspark. © SEBASTIAN GABSCH

Beim ProWissen-Lauf gingen am Sonntag Kinder für 800 Meter und Erwachsene für fünf oder zehn Kilometer an den Start.