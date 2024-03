Die ersten Mieter sind schon da Blick frei auf neue Fassaden in Potsdams Mitte

Nach und nach verschwinden die Gerüste an den Neubauten am Alten Markt. Mit dem Block III steht der erste Abschnitt der neuen Potsdamer Mitte vor der Vollendung. Die ersten Mieter sind bereits eingezogen. Die Wohnungsbaugenossenschaft „Karl Marx“ enthüllte am Alten Markt 13/14 am Donnerstagabend ein Fassadenkunstwerk.