Digitale Trauerfeiern, virtuelle Erinnerungsräume Wie ein Potsdamer Start-up das Bestattungswesen modernisiert

Eine Frauenfigur läuft durch eine große, helle Halle: In der Mitte steht ein Baum, die Decke ist offen, darüber ist der blaue Himmel zu sehen. An den Wänden hängen Fotos, die sich in Wasserbecken spiegeln. „Das sind Bilder von meiner Uroma“, sagt Lilli Berger, die den Avatar durch den Raum steuert.