Dritte Amtszeit Oliver Günther als Präsident der Uni Potsdam erneut bestätigt

Der Potsdamer Universitätspräsident Oliver Günther ist für weitere sechs Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Der Senat der Uni habe den 62-Jährigen für eine dritte Amtszeit gewählt, die am 1. Januar 2024 beginnt, heißt es in einer Mitteilung der Potsdamer Wissenschaftseinrichtung. Günther war vom Landeshochschulrat Brandenburg als einziger Kandidat zur Wahl vorgeschlagen. Der in Baden-Württemberg geborene Wirtschaftsinformatiker ist seit 2021 Präsident der Potsdamer Uni.

„Kaum eine andere deutsche Universität ist in den vergangenen Jahren so stark gewachsen wie wir“, resümierte der Universitätspräsident laut Pressemitteilung. „Dank der finanziellen Aufwüchse vom Land Brandenburg war es möglich, auch qualitativ deutlich zuzulegen.“ So sei die Potsdamer Uni in nahezu allen relevanten Hochschulrankings aufgestiegen – „vom unteren Mittelfeld in das obere Drittel oder sogar Viertel der deutschen Universitäten“, so Günther.

Künftig hoffe er in Verhandlungen mit dem Land auf „mehr Beinfreiheit, was Bauherreneigenschaft und Finanzierungsmodelle angeht“, hieß es.