Einige Bäume stellen akute Gefahr dar Stadt Potsdam fällt 52 Pappeln an der Nuthe jetzt doch

Ab Freitag sollen zehn Pappeln an der Nuthe im Bereich des Industriegebiets Potsdam-Süd gefällt werden. Weitere 42 Pappeln sollen später gefällt werden. An 74 Bäumen werden zudem Schnittmaßnahmen durchgeführt. Laut einem im Auftrag der Stadt Potsdam erstellten Einzelbaumgutachten ist bei 131 der 80 Jahre alten Hybridpappeln die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Die Fällungen außerhalb der winterlichen Fällperiode erfolgten als akute Gefahrenabwehr, sagte der zuständige Fachbereichsleiter Lars Schmäh am Dienstag.