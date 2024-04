Einsatz am Friedrichspark Potsdamer Feuerwehr rettet Mann aus Papierpresse

Die Potsdamer Feuerwehr hat am Mittwoch eine Person aus einer Papierpresse gerettet. Einsatzkräfte wurden am Nachmittag in das Gewerbegebiet Friedrichspark zu einem Betrieb gerufen, in dem ein Mann in eine Maschine geraten war. Neben der Potsdamer Berufsfeuerwehr war auch die zuständige Alarmeinheit der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz im Gewerbegebiet am nördlichen Stadtrand.

Um den eingeklemmten Mann im Gerät zu erreichen, musste die Papierpresse zunächst entleert werden, parallel dazu lief die Rettung mit hydraulischen Geräten, schrieb die Potsdamer Wehr beim Kurznachrichtendienst X. Nach gut einer Stunde konnte der Mann aus der Papierpresse befreit werden und wurde von Rettungskräften ins Klinikum Ernst von Bergmann.