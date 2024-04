Einwohnerversammlung in Potsdam am Schlaatz Radwege, Sozialarbeit und immer wieder Müll

Es ging um fehlende Beleuchtung, Gefahren für Radfahrer und immer wieder um störende Sperrmüllberge am Straßenrand oder auf Grünflächen. Mit vielen konkreten Fragen und Anliegen waren etwa 100 Anwohner von Schlaatz, Waldstadt, Templiner und Teltower Vorstadt am Freitagabend in die Gesamtschule am Schilfhof zur Einwohnerversammlung gekommen.