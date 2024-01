Erneuerbare Energie in Potsdam Nächster Schritt für Solarpark Satzkorn

Für den Bau von Potsdams größtem Solarpark steht der nächste Schritt bevor: Die Stadtverordneten sollen den Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan fassen. Parallel soll auch ein entsprechender Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans öffentlich ausgelegt werden.

Investor ist der Energiekonzern EnBW. Auf 76 Hektar sollen entlang der Bahnstrecke des Berliner Außenrings Photovoltaikpanele aufgestellt werden. Der Solarpark soll etwa 65 Megawatt Leistung erzielen. Umgerechnet entspricht dies rund 65,7 Millionen Kilowattstunden jährlich. Das decke den Stromverbrauch von 31.285 Zwei-Personen-Haushalten, die in Deutschland dem Durchschnittshaushalt entsprechen. Durch den umweltfreundlich erzeugten Strom können über 41 Tonnen Kohlendioxid jährlich vermieden werden. Zu den Ortslagen von Satzkorn und Kartzow soll ein Abstand von mindestens 200 Meter gehalten werden.

Das Vorhaben war Anfang 2021 von Vertretern der Stadt und des Energiekonzerns EnBW öffentlich vorgestellt worden. Damals hatte man einen Baubeginn im Jahr 2023 als Ziel ausgegeben. Die Stadtverordneten hatten Ende August 2021 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 173 „Freiflächensolaranlagen Marquardt/Satzkorn“ beschlossen. Der Vorentwurf konnte im Herbst 2022 vier Wochen lang öffentlich eingesehen werden.

Schafe unter den Modulen

Aus der Zusammenfassung wird nun auch deutlich, welche Einwendungen es dabei gab, und dass es bei vielen gar nicht um den Bebauungsplan ging. So sei unter anderem eine kommunale Beteiligung an der Solaranlage gefordert worden. Einnahmen daraus sollten in den betroffenen Ortsteilen verwendet werden. Allerdings erwidert die Stadtverwaltung auf die Forderung, dass die Frage einer kommunalen Beteiligung keine Frage der Bauleitplanung sei. Andere forderten, zunächst alle Dächer mit Solaranlagen auszustatten, bevor Freiflächen genutzt würden.

Andere Einwendungen beruhten schlicht auf falschen Annahmen. So sei beklagt worden, dass durch den Bau des Solarparks „hochwertiger“ Ackerboden für die landwirtschaftliche Nutzung entzogen werde. „Der Boden ist nicht hochwertig“, kontert die Stadtverwaltung. Die Bodengüte liege für den größten Teil der Fläche bei 30 bis 32. Ein kleiner Teil westlich von Satzkorn habe eine Bodengüte von 40. Außerdem sollten unter den Modulen weiterhin Schafe weiden können.

Streuobstwiese kann nicht vorgeschrieben werden

Einige Hinweise und Forderungen wurden aufgenommen. So soll die Fläche auf Bodendenkmale untersucht werden. Eine gewünschte Durchwegung seit potenziell entlang der Bahnlinie möglich. Zum Wunsch nach einer Streuobstwiese heißt es, der Bebauungsplan stehe dem nicht entgegen, könne für landwirtschaftliche Nutzflächen allerdings auch keine Pflanzvorgaben machen.

Mit dem Beschluss soll das Rathaus auch beauftragt werden, einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor zu schließen. Darin soll unter anderem geregelt werden, dass unter den Solarmodulen regionaler Gras- und Kräutermischungen ausgesät werden. Der Zaun um die Anlage soll für Kleintiere durchlässig sein. 31 Jahre nach der Inbetriebnahme, spätestens bis Ende 2056 muss die Anlage vollständig zurückgebaut werden.

Die Beschlussvorlage aus der Stadtverwaltung steht auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 24. Januar. Wahrscheinlich wird sie zur Diskussion in die Ausschüsse verwiesen.

Die dürfte es geben: Die CDU-Fraktion hatte in der Vergangenheit gefordert, den ländlichen Charakter der Ortsteile zu erhalten. Kritik kommt auch aus Satzkorn selbst. So hatte Ortsvorsteher Dieter Spira gegenüber den PNN gefordert, dass der B-Plan gestoppt werden müsse.

Der Solarpark Satzkorn soll einen großen Beitrag dazu leisten, dass Potsdam sein Ziel erreicht, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Mit einer Anlage dieser Größe würde Potsdam schon sein Ziel aus dem Masterplan Klimaschutz für Solaranlagen auf Freiflächen zur Hälfte erreichen.

Zum Bebauungsplan gehört auch eine circa 1,5 Hektar umfassende Fläche für eine weitere Freiflächensolaranlage des Betreibers dHb Solarsysteme GmbH an der Landesstraße L204. Dort soll den Angaben zufolge auch eine Elektrotankstelle der Rote Sonne Ventures GmbH entstehen.