Eröffnung im Juni Neue Partnerfiliale der Post in Babelsberg

Wer in Babelsberg einen Brief aufgeben oder Briefmarken will, kann dies demnächst in der Potsdamer Rudolf-Breitscheid-Straße 44 tun. Dort eröffnet die Deutsche Post am 1. Juni im „Späti 44“ eine neue Partner-Filiale. Wie das Unternehmen mitteilte, können Kundinnen und Kunden Postdienstleistungen von Montag bis Samstag zwischen 8 und 18 Uhr in Anspruch nehmen. Die neue Filiale ersetzt den Standort in der Tuchmacherstraße 46 (Weilbach Company), der zum 31. Mai 2023 schließt.

Nach Angaben der Post gibt es in Babelsberg drei weitere Partner-Filialen: in der Rudolf-Breitscheid-Straße 162 (Post und Lotto-Shop), am Weidendamm 4 (Video World) und In der Aue 37 (Foto Utech). Alle Standorte von Briefkästen (mit Leerungszeiten), Partner-Filialen, DHL-Paketshops und DHL-Packstationen sind online unter www.postfinder.de abrufbar.