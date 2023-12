Fahrplanwechsel am 10. Dezember Was sich für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr für Potsdam ändert

In Potsdam gibt es wieder vermehrt verspätete oder ausgefallene Busse und Straßenbahnen. Kurz vor dem europaweiten Fahrplanwechsel hat der Potsdamer Verkehrsbetrieb (ViP) mit zahlreichen Krankschreibungen zu kämpfen. Das teilte ein Unternehmenssprecher jetzt auf PNN-Anfrage mit. Es gebe „jahreszeitbedingt, wie überall“, eine Häufung bei Krankschreibungen. „Wir arbeiten im täglichen Betrieb daran, die Folgen für unsere Fahrgäste möglichst gering zu halten.“ Dabei sei mit tagesaktuellen Schwankungen zu rechnen. Schon seit Sommer arbeitet der ViP mit einem etwas ausgedünntem Angebot, weil Personal fehlt. Das soll insgesamt für weniger Fahrausfälle sorgen.

Derweil bereitet man sich beim Verkehrsbetrieb auf den Fahrplanwechsel zum 10. Dezember vor. Allerdings geht es bei vielen Straßenbahn- und Buslinien nur um kleinteilige Anpassungen im Ein-Minuten-Bereich, heißt es in einer den PNN vorliegenden Liste für das Fahrpersonal. Weiterhin nicht fahren werde die sogenannte Verstärkerlinie 98 zwischen Potsdam-West und dem Bahnhof Rehbrücke, über die Wiederaufnahme werde „in Abhängigkeit der Personalsituation und der Fahrgastnachfrage entschieden.“ Auch im benachbarten Berlin hat die BVG zuletzt wegen Fahrermangels ihr Angebot reduzieren müssen.

Bessere Anbindung an den Uni-Campus in Golm

Weiter informierte der ViP via Pressemitteilung, bei der Buslinie 698 werde die Anbindung der Universität Potsdam am Campus Golm zu den Vorlesungen ab 10 Uhr verbessert. Den Fahrplan der Buslinie 699 habe man wegen Fahrplanänderungen bei den Regionalbahnen am Bahnhof Rehbrücke und neuer Schrankenschließzeiten angepasst. Außerdem werde im Horstweg in Süd-Babelsberg die neue Haltestelle Moosgarten in Betrieb genommen und von den Buslinien 693 und N14 bedient.

Bei den überregional tätigen Busunternehmen ändert sich für Potsdam nur wenig. Zur Verbesserung der Anschlüsse am Bahnhof Rehbrücke würden auf der Linie 611 die Fahrzeiten im täglichen Abendverkehr und am Wochenende ganztägig angepasst, teilte das Unternehmen Regiobus mit. „Somit werden zusätzliche Anschlüsse von den Zügen des RE 7 und des RB 37 sowie kürzere Umsteigezeiten von den Straßenbahnen des ViP ermöglicht“, sagte eine Sprecherin. Es gebe ferner auf der Linie 614 zwischen Potsdam und Gutenpaaren geringfügige Änderungen der Fahrzeiten, teilte wiederum eine Havelbus-Sprecherin mit.

Der frühere Bahnhof Potsdam-Pirschheide bleibt zunächst Baustelle. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Schlechte Nachrichten kamen zuletzt von der Deutschen Bahn: Potsdamer, die zum Flughafen BER wollen, können mit dem Fahrplanwechsel nun doch nicht den Bahnhof Pirschheide nutzen. Grund seien Verzögerungen bei den Modernisierungsarbeiten - durch Materialengpässe und den Wintereinbruch. Daher könnten die Bahnsteige 1 und 2 nicht in Betrieb genommen werden. Dort sollte der RB22 zwischen Potsdam, Flughafen und Königs Wusterhausen verkehren. Die Fertigstellung verschiebe sich bis 2024, hieß es von der Bahn.

Allerdings wird zwischen Berlin, Potsdam, Brandenburg und Magdeburg künftig ein dritter Intercity pro Tag und Richtung fahren - mit Direktverbindung zum Beispiel nach Braunschweig, Hannover und Bremen. „Ein IC zum Beispiel aus Bremen fährt um 11.05 Uhr ab Magdeburg und erreicht Potsdam um 12 Uhr“, erklärte ein Bahnsprecher. Die Züge seien auch etwas schneller als die Regionalexpressverbindungen, hieß es weiter.

Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH betreibt unter anderem die Linie RE1. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Unterschiedliches vermeldete die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg), die den in Potsdam besonders wichtigen Regionalexpress 1 in Richtung Magdeburg beziehungsweise Frankfurt (Oder) betreibt. Dort werde es 2024 zwischen Erkner und Berlin-Ostbahnhof vermehrt zu Baumaßnahmen kommen. Des Weiteren entfalle in beiden Richtungen der Halt am Berliner Bahnhof Charlottenburg, wegen Kapazitätsengpässen auf der Stadtbahn Berlin. „Die Schienen oder Trassen sind von anderen Zügen bereits belegt“, hieß es.

Die Odeg betreibt auch den RB33 zwischen Potsdam und Jüterbog. Für diesen werde von jetzt an ein Ein-Stunden-Takt auch an den Wochenenden angeboten, „damit wird das bisherige Fahrtangebot etwa verdoppelt“. Für den RB37 von Medienstadt Babelsberg oder Potsdam-Rehbrücke nach Beelitz sollen zudem neue Fahrzeiten gelten - und mehr Fahrten an den Wochenenden. „Hiervon profitieren vor allem die Fahrgäste im zunehmenden Freizeitverkehr, zum Beispiel zum Schwielowsee oder in den Fläming“, teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mit.

Längere Züge und Taktverdichtungen hat die S-Bahn in Berlin zum Planwechsel angekündigt. Die Verbesserungen für die Region Potsdam betreffen die S1 zwischen Oranienburg und Berlin-Wannsee, dazu verkehrt die Linie S26 montags bis freitags neu von Teltow nach Blankenburg.