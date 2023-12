Finanzausschuss stimmt zu Anwohnerparken in Potsdam wird deutlich teurer

In Potsdam werden sich tausende Anwohnerparkausweise voraussichtlich auf mindestens 120 Euro pro Jahr verteuern. Dafür hat sich im Finanzausschuss am Donnerstagabend eine von SPD, Grünen, Sozial.Linke und Die Andere getragene Mehrheit gefunden. Damit gilt auch eine Zustimmung in der Stadtverordnetenversammlung am 24. Januar als sicher.