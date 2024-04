Für mehr als 80 Millionen Euro Potsdam baut Parkhäuser für Krampnitz selbst

Für die künftigen Bewohner des autoarm geplanten Stadtteils Krampnitz soll 2027 das erste von insgesamt neun Parkhäusern errichtet sein und in Betrieb genommen werden. Das kündigte der Chef des kommunalen Entwicklungsträgers für das Viertel, Bert Nicke, am Montag bei einem Pressegespräch an. Das Parkhaus mit mehr als 500 Stellplätzen wird dabei von der städtischen Gesellschaft finanziert – wie dies auch bei sechs weiteren Garagen dieser Art der Fall sein wird. Die bewusste Entscheidung für das kommunale Engagement und gegen die Möglichkeit, auch private Investoren mit diesen Bauwerken zu beauftragen, sollen die Stadtverordneten Ende des Monats im Hauptausschuss ihren Segen erteilen.

Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) begründete, die Stadt wolle bei den sogenannten Quartiersgaragen „den Hut aufbehalten“ und für ein möglichst einheitliches und günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis sorgen. Man wolle eine Gewinnmaximierungsabsicht ausschließen, so Rubelt. Ein Beschluss der Stadtpolitik sei nun notwendig, weil zwei der Garagen eigentlich von dem vor Ort tätigen Investor Vonovia gebaut und auch betrieben werden sollen – hier muss die Stadt in den kommenden Wochen die bestehende Option für den schlüsselfertigen Erwerb beider Bauwerke ziehen, hieß es.

„Ein rentierliches Geschäft“

Als weitere Vorteile der Lösung nannte Rubelt, dass ein für alle Objekte zuständiger Ansprechpartner plus eine zentrale Stellplatzvergabe vorhanden sei – und auch eine Anzeige, in welchen Häusern noch Parkplätze frei sind, so einfacher umzusetzen wäre. Allerdings kostet das gesamte Vorhaben, das über einen Zeitraum von 2026 bis 2038 gestreckt ist, mehr als 80 Millionen Euro. Daher muss die Stadtpolitik auch den Kreditrahmen für den Krampnitzer Entwicklungsträger erhöhen. Finanziert werden soll das über Baukostenzuschüsse der örtlich aktiven Investoren sowie die Stellplatzvermietung. „Das ist ein rentierliches Geschäft“, zeigte sich Nicke überzeugt. Langfristig sollen die Garagen dann von einer anderen kommunalen Gesellschaft übernommen werden.

Aktuelle Drohnenaufnahmen Wer sich einen Eindruck davon verschaffen will, wie in Krampnitz ein neuer Stadtteil entsteht, kann einen Blick auf aktuelle 360-Grad-Aufnahmen des künftigen Stadtteils werfen. Diese finden sich im Internet unter krampnitz.de. Dort finden sich verschiedene Perspektiven, vom Boden und von einer Drohne aus. Die aktuellsten 360-Grad-Aufnahmen stammen von Ende Januar.

Die Preise für die künftigen Nutzer stehen noch nicht fest, es gibt aber angesichts schwankender Kreditzinssätzen und gestiegenen Baupreisen derzeit nur Schätzwerte. So müssen rund 50 bis 100 Euro extra für einen flexibel nutzbaren Parkplatz eingeplant werden, pro Monat. Für einen festen Platz würden noch höhere Preise fällig. In den Parkhäusern sollen auch Carsharing-Anbieter ihre Wagen abstellen können, damit Kunden diese nutzen können. Ferner sollen die Häuser multifunktional auch als Installationsorte für Wärmepumpen und Solaranlagen zur Energiegewinnung dienen und sich in puncto Höhe ins restliche Straßenbild einfügen. Einzig im Krampnitzer Bergviertel will die Stadt nicht selbst aktiv werden, hier überlässt man den vor Ort tätigen Genossenschaften die Investition – in der Hoffnung, dass diese für ihre Mieter gute Konditionen bieten wollen.

Eine sogenannte Quartiersgarage: In dieser Visualisierung wäre so ein Bauwerk rechts in der Mitte zu sehen. © Loomn Architekturkommunikation

Die Garagen stellen das Rückgrat für das Krampnitzer Verkehrskonzept dar, wonach Parken im öffentlichen Straßenraum weitgehend ausgeschlossen sein soll. Daher müssten auch Besucher die Parkhäuser nutzen. Ferner geht die Stadt nur von einem halben Stellplatz pro Wohnung aus. In Krampnitz sollen einmal bis zu 10.000 Menschen wohnen. Bis eine noch umstrittene Tramtrasse gebaut ist, sind zunächst nur 5000 Bewohner zulässig. Die ersten Menschen kommen allerdings schon nächstes Jahr. Für diese wird es einen zeitweisen zentralen Parkplatz unter freiem Himmel geben.

Und noch etwas war Rubelt wichtig zu betonen. Die Erfahrungen, die man nun mit der Planung für die Garagen in Krampnitz sammelt, könne man auch für andere Stadtteile nutzbringend verwenden. So war zum Beispiel auch schon in Bezug auf die geplante Umgestaltung des Viertels Am Schlaatz von solchen Quartiersgaragen die Rede.