Digitalzentrum am Potsdamer Hauptbahnhof Stadt erteilt Baugenehmigung für RAW-Areal

Eines der umstrittensten Gewerbeprojekte der vergangenen Jahre soll endlich Gestalt annehmen: der Um- und Ausbau der früheren RAW-Halle an der Friedrich-Engels-Straße zu einem IT- und Innovationszentrum. Die Stadt hat in dieser Woche dafür die Baugenehmigung erteilt, wie das Rathaus am Freitagnachmittag mitteilte. Der Entwurf stammt vom Stararchitekten Jürgen Mayer H.

Die denkmalgeschützte Halle soll demnach durch zwei Neubauten und eine Tiefgarage ergänzt werden. Dort sollen Büros, Gastronomie und Räume für Veranstaltungen auf insgesamt mehr als 20.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche unterkommen. „Mit der Umsetzung des Projektes soll ein zentral gelegenes, denkmalgeschütztes ehemaliges Bahngebäude saniert, in Kombination mit der modernen Büroarchitektur das Stadtbild entlang der Schienenverbindungen von und nach Berlin aufgewertet und somit ein starker Impuls für den IT- und Wissenschaftsstandort Potsdam gegeben werden“, teilte das Rathaus mit.

Wie berichtet war im vergangenen Jahr der Baustart für das Großvorhaben um ein Jahr auf Sommer 2023 verschoben worden. Das hatte Investorenvertreter Mirco Nauheimer mit Umplanungen begründet, um möglichst energiesparend zu bauen oder vielleicht auch Geothermie nutzen zu können.

So sieht das ehemalige Reichsbahnausbesserungswerk heute aus © Andreas Klaer

Im Januar 2022 hatten die Stadtverordneten einen finalen Beschluss für das Großprojekt gefasst und dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie einem Vertrag mit dem Investor zugestimmt. Zum ersten Mal öffentlich bekannt geworden waren die Pläne Anfang 2018.

Rund 1000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Das Investitionsvolumen liege bei mehr als 100 Millionen Euro, hatte es zuletzt geheißen. Investor ist der in Monaco lebende Michail Zeligman. Der lettische Ölhändler hatte in Moskau Karriere gemacht und sich nach eigenen Angaben später mit einer Firma selbstständig gemacht, die Erdöl und Erdölprodukte in Ländern der ehemaligen Sowjetunion kauft und sie auf dem Weltmarkt vertreibt.

Milieuschutzsatzung soll Verdrängung entgegenwirken

Das Großvorhaben ist wie berichtet umstritten, Anwohner befürchten Verdrängung durch noch höhere Mieten im Umfeld. Die Stadtverwaltung bereitet als Gegenmaßnahme eine sogenannte Milieuschutzsatzung vor. Im September soll die Stadtverordnetenversammlung darüber entscheiden. In den Ausschüssen hatte sich Zustimmung abgezeichnet. Beschließen die Stadtverordneten diese Satzung, müssen Vermieter bestimmte Umbaumaßnahmen genehmigen lassen, zum Beispiel das Verändern der Wohnungsgrundrisse und teure Anbauten wie Balkone oder Aufzüge. Luxussanierungen, und damit Mietsteigerungen, sollen so verhindert werden.

„Potsdams Gründer- und Startup-Szene entwickelt sich dynamisch“

Auch an der Architektur der Neubauten hatte sich Kritik entzündet, weil die alte Halle zunächst mit einer bis zu 33 Meter hohen Büro-Brücke überbaut werden sollte. Unter anderem war ein Wettbewerbsverfahren gefordert worden. Das gab es zwar nie, auf die Brücke wurde aber dennoch verzichtet, weil sie die Halle zu stark verschattet hätte und außerdem sehr teuer gewesen wäre.

Gut kam die Nachricht von der Baugenehmigung am Freitag bei der Potsdamer Industrie- und Handelskammer an. Aus Sicht der Wirtschaft sei es höchste Zeit, dass die Entwicklung hier vorangeht, so Daniel Hönow, IHK-Regionalcenter-Leiter Potsdam. „Potsdams Gründer- und Startup-Szene entwickelt sich dynamisch.“ Im Vergleich deutscher Großstädte belege Potsdam mittlerweile Platz vier bei den innovativen Gründungen und liege vor Städten wie Frankfurt am Main oder Köln. „Doch diese Entwicklung stößt derzeit an Grenzen, denn außerhalb der vollen Gründerzentren gibt es zu wenig Raum für unternehmerisches Wachstum.“

Sowohl die Halle als auch das gesamte Gelände hatten Jahrzehnte brach gelegen, nachdem die Bahn den Standort im Jahr 1999 aufgegeben hatte. Ein früherer Eigentümer wollte zunächst Einzelhandel auf dem Areal etablieren, die Potsdamer Stadtverwaltung hielt jedoch an einer Gewerbeansiedlung fest.