Bauarbeiter von Baggerschaufel erschlagen Prozess wegen fahrlässiger Tötung am Amtsgericht

Vor rund einem Jahr war ein 60-jähriger Bauarbeiter auf der Baustelle in der Behlertstraße ums Leben gekommen: Am Montag findet nun vor dem Potsdamer Amtsgericht der Prozess gegen den Baggerfahrer statt, der auf der Baustelle tätig war. Ihm wird fahrlässige Tötung zur Last gelegt.

Laut Anklage soll sich die Arbeitsjacke des 55-jährigen Angeklagten aus Trebbin aus Unachtsamkeit am Steuerknüppel des Baggers verfangen haben. Als er den Motor startete, soll sich deshalb die Baggerschaufel unkontrolliert bewegt und den Bauarbeiter so am Oberkörper getroffen haben, dass dieser ein tödliches Brustkorbtrauma erlitt.

