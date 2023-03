Großeinsatz in der Heinrich-Mann-Allee Feuerwehr evakuiert Seniorenheim nach Chlorgasaustritt

In der Teltower Vorstadt ist es am Montagnachmittag zu einem zweistündigen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. Aus dem Kursana-Seniorenwohnheim in der Heinrich-Mann-Allee war gegen 14 Uhr ausgetretenes Chlorgas gemeldet worden, wie Mario Felgner vom Lagedienst der Regionalleitstelle West den PNN sagte. Bei Wartungsarbeiten zur Reinigung der Rohrleitungen sei eine Chemikalie verdampft, dabei sei auch etwas Chlorgas freigesetzt worden, wie Messungen ergeben hätten.

Insgesamt waren den Angaben zufolge 70 Rettungskräfte aus Potsdam und Potsdam-Mittelmark vor Ort, weil man zusätzlich zum Gefahrenguteinsatz zunächst auch von einem sogenannten Massenanfall mit mehreren Verletzten ausgehen musste. Die betroffene Etage sei evakuiert worden, die Bewohnerinnen und Bewohner wurden von Rettungskräften vor Ort betreut, sagte Felgner. Eine Person musste mit Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen hätten nach kurzer Zeit zurück ins Gebäude gekonnt.

Chlorgasaustritt am Geruch zu bemerken

Die Feuerwehrkräfte waren zunächst mit Atemschutz unterwegs. Auch ein sogenannter Dekontaminationsplatz, wo eventuell kontaminierte Schutzkleidung hätte gereinigt werden können, ohne dass Chemikalien in die Kanalisation gelangen, wurde vor dem Haus eingerichtet. Letztlich habe das Problem aber mit großzügigem Lüften gelöst werden können. Auf der Heinrich-Mann-Allee staute sich zwischenzeitlich der Verkehr. Um 16.13 Uhr war der Einsatz den Angaben zufolge abgeschlossen.

Chlorgasaustritt bemerkt man am Geruch, erklärte Felgner auf PNN-Nachfrage: „Es riecht extrem nach Chlor. Wenn dann noch die Augen anfangen zu tränen und man anfängt zu husten, ist das ein Alarmzeichen.“ Die Gefahr, dass es dazu in der heimischen Wohnung kommt, ist normalerweise nicht groß. Wenn man Reinigungsmittel genau nach den Anwendungshinweisen verwende und keine verschiedenen Mittel eigenhändig zusammenmische, „passiert sowas eigentlich nicht“, sagte Felgner.

Zur Startseite