Grünes Licht im Sozialausschuss Rathaus kann Wohngebühren für Flüchtlinge deutlich erhöhen

Flüchtlinge, die in Potsdamer Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungsverbünden leben, müssen dafür künftig deutlich höhere Gebühren zahlen. Entsprechende Rathauspläne hat der Sozialausschuss am Dienstag mehrheitlich gebilligt, bestätigte die stellvertretende Ausschussvorsitzende und Sitzungsleiterin Isabelle Vandré (Sozial.Linke) am Mittwoch auf PNN-Nachfrage.

Ihre Fraktion habe zustimmen können, weil die Stadtverwaltung glaubhaft versichert habe, dass durch die Änderungen zum Beispiel neu nach Potsdam kommende Flüchtlinge nicht weniger Geld zum Leben haben. So übernehmen diese Kosten vielfach die Sozialkassen. Anders ist es laut Vandré bei Flüchtlingen, die bereits regulär arbeiten. Allerdings habe die Verwaltung auch hier individuelle Härtefallregelungen zugesagt. So soll zum Beispiel bei kinderreichen Familien die Regel gelten, dass nur drei Personen die Gebühren zahlen - und mehr nicht.

Die betroffenen Unterkünfte Die neuen Preise sollen laut Vorlage für folgende Gemeinschaftsunterkünfte gelten: Dortustraße, David-Gilly-Straße, Groß Glienicker Heide, Hegelallee, Handelshof, Ketziner Straße, Marquardter Chaussee, Pirschheide, Pietschkerstraße und Zeppelinstraße. Ferner geht es um folgende Wohnungsverbünde: Kopfweiden, Nuthetal, Binsenhof, Grotianstraße, Lerchensteig, Peter-Huchel-Straße und Stormstraße.

Am 6. Dezember sollen die Stadtverordneten über die neuen Regelungen entscheiden, damit sie zu Anfang des neuen Jahres in Kraft treten können. Bisher zahlen zum Beispiel Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften, in denen sie sich vielfach die Zimmer mit anderen Personen teilen müssen und keine eigenen Duschgelegenheiten haben, rund 350 Euro - vielfach aber auch deutlich weniger. Das soll auf mehr als 410 Euro pro Person und Monat angehoben werden. So will die Stadt die Unterbringung Geflüchteter besser als bisher refinanzieren.